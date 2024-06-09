"Волошки, калачики, стокротка": як красиво звучать назви квітів українською

Як сказати "анютині глазки" українською

В українській мові є три красиві відповідники русизмам: зозулині черевички, братки чи братчики.

Також не варто вживати назву "гладіолус", бо ця квітка називається "косарики". Хоча варто додати, що "гладіолус" є в українських словниках.

Запам'ятайте ці назви українською

Маргаритка - стокротка

Одуванчик - кульбаба

Бархатці - оксамитки, чорнобривці або повняки

Роза - троянда

Георгіна - жоржина

Ноготки - нагідки

Васильки - волошки, блават

Іриси - півники

Піон - півонія

Сирень - бузок

Ландиш - конвалія

Герань чи пеларгонія - калачики

Водяна лілія - латаття

"Розкодовуємо" вірш Вороного

Мовознавець Олександр Авраменко навів приклади слів з вірша поета Миколи Вороного, які почуєте вперше. Йдеться про слово "блават".

"Блават - це одна з назв польової блакитної квітки волошки. Блаватом ще називають шовкову тканину", - пояснює Олександр Авраменко.

Має крилами весна запашна,

Лине вся в прозорих шатах,

У серпанках і блаватах...

Сяє усміхом примар з-поза хмар,

Попелястих, пелехатих.

Для того, щоб насолодитися цим віршем, треба "розкодувати" кожне нове слово:

має (від слова маяти) - коливатися, махати

шати - святкове вбрання

серпанок - легка прозора тканина

блават - назва польової квітки волошки, також - шовкова тканина

попелястий - кольору попелу

пелехатий - кошлатий, скуйовджений

Якщо будете використовувати ці слова, то помітите, що багато людей проситимуть пояснити, що ж вони означають. Згодом помітите, як оточуючі також почнуть їх вимовляти. Це позбавить українську мову від значної кількості русизмів.