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Волонтеры собрали почти 10 млн гривен на первый беспилотник Poseidon для ДШВ

Фото: волонтеры собрали почти 10 млн гривен на первый БПЛА Poseidon для ДШВ (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Волонтерам меньше чем за неделю удалось собрать почти 10 млн грн на первый беспилотник Poseidon для Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Об этом сообщил волонтер Юрий Бирюков в Facebook.

Половину средств перечислили неравнодушные украинцы, а вторую половину заплатил Фонд Порошенко.

"Знал ли я, когда написал 14 мая пост о БПЛА за 10 000 000 грн, что мы оплатим его 20 мая? Ни В коем случае. Верил ли я, что мы в принципе можем это сделать? Так", - написал волонтер.

Беспилотник Poseidon может летать на высоте 4 километра и на расстояние управляемой дальности 50 километров, или 150 километров по предварительно проложенным маршрутом.

Он также сообщил, что для укомплектования разведывательного батальона нужны три таких комплекса.

Как известно, волонтеры ОО "Справа громад" собирают средства для покупки беспилотников H10 Poseidon Mk II, которые очень нужны подразделениям десантно-штурмовых войск.

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Вооруженные силы Украины