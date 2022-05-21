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Волонтери зібрали майже 10 млн гривень на перший безпілотник Poseidon для ДШВ

Фото: волонтери зібрали майже 10 млн гривень на перший БПЛА Poseidon для ДШВ (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Волонтерам менше ніж за тиждень вдалося зібрати майже 10 млн грн на перший безпілотник Poseidon для Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Про це повідомив волонтер Юрій Бірюков у Facebook.

Половину коштів перерахували небайдужі українці, а другу половину заплатив Фонд Порошенка.

"Чи знав я, коли написав 14 травня пост про БПЛА за 10 000 000 грн, що ми оплатимо його 20 травня? В жодному разі. Чи вірив я, що ми в принципі можемо це зробити? Так", - написав волонтер.

Безпілотник Poseidon може літати на висоті 4 кілометри та на відстань керованої дальності 50 кілометрів, або 150 кілометрів за попередньо прокладеним маршрутом.

Він також повідомив, що для укомплектування розвідувального батальйону потрібні три таких комплекси.

Як відомо, волонтери ГО "Справа громад" збирають кошти для купівлі безпілотників H10 Poseidon Mk II, які дуже потрібні підрозділам десантно-штурмових військ.

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Збройні сили України