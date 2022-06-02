Волонтеры объявили срочный сбор на медицину для бойцов ВСУ: куда отправлять деньги

Волонтеры объявили срочный сбор на потребности ВСУ. Средства необходимы на самые важные предметы медикаментов и медицинского снаряжения.
Пост с реквизитами разместила на своей странице в Facebook Галина Случанова.
Как рассказала волонтер, помощь в приобретении медицины необходима для 135 батальона ТРО.
"Мы продолжаем сбор для 135 батальона ТРО. К сожалению, на данный момент у них есть уже раненые и погибший. Нам очень важно предоставить ребятам то, что спасает жизни. Пожалуйста, присоединяйтесь, каждые ваши 1-2-10 гривен - это шанс кому-то спасти жизнь под огнем врага", - написала Случанова.
Она предоставила список медицинского снаряжения, который необходим:
Как отмечает волонтер, на необходимые предметы для защитников Украины необходимо собрать еще 293 000 гривен. Она разместила реквизиты счетов, на которые можно отправить свою помощь.
Моно гривна
4441114450571375
UA823220010000026205306752012
PayPal
sluchanova.cbma@gmail.com
Моно-банка - ссылка
Напомним, ранее мы писали о том, ведущая 1+1 попросила в свой день рождения о помощи для детей.
А также рассказывали о том, волонтер просит срочно помочь раненым военным.