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Волонтери оголосили терміновий збір на медицину для бійців ЗСУ: куди відправляти гроші

Волонтери оголосили терміновий збір на медицину (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Волонтери оголосили терміновий збір на потреби ЗСУ. Кошти необхідні на найважливіші предмети медицини.

Пост з реквізитами розмістила на своїй сторінці в Facebook Галина Слуханова.

Як розповіла волонтер, допомога в придбанні медицини необхідна для 135 батальйону ТРО.

"Ми продовжуємо збір для 135 батальйону ТРО. На жаль, на цей момент у них є вже поранені та загиблий. Нам дуже важливо надати хлопцям те, що рятує життя. Будь ласка, приєднуйтесь, кожні ваші 1-2-10 гривень - це шанс комусь врятувати життя під вогнем ворога", - написала Слуханова.

Вона надала список медицини, який необхідний:

  • Вузлові турнікети SAM Junctional Tourniquet-10 штук
  • Кровоспинні шприци XStat-2 штуки
  • Носилки - 10 штук.
  • Прилад для внутрішньокісткового судинного доступу-2 штуки
  • Голки до нього - 2 упаковки.
  • Ларингальні маски I-GEL-36 штук

Як зазначає волонтер, на необхідні предмети для захисників України необхідно зібрати ще 293 000 гривень. Вона розмістила реквізити рахунків, на які можна відправити свою допомогу.

Моно гривня

4441114450571375

UA823220010000026205306752012

PayPal

sluchanova.cbma@gmail.com

Моно-банка - посилання

Нагадаємо, раніше ми писали про те, ведуча 1+1 попросила у свій день народження про допомогу для дітей.

А також розповідали про те, волонтер просить терміново допомогти пораненим військовим.

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