Волонтери оголосили терміновий збір на медицину для бійців ЗСУ: куди відправляти гроші

Волонтери оголосили терміновий збір на потреби ЗСУ. Кошти необхідні на найважливіші предмети медицини.
Пост з реквізитами розмістила на своїй сторінці в Facebook Галина Слуханова.
Як розповіла волонтер, допомога в придбанні медицини необхідна для 135 батальйону ТРО.
"Ми продовжуємо збір для 135 батальйону ТРО. На жаль, на цей момент у них є вже поранені та загиблий. Нам дуже важливо надати хлопцям те, що рятує життя. Будь ласка, приєднуйтесь, кожні ваші 1-2-10 гривень - це шанс комусь врятувати життя під вогнем ворога", - написала Слуханова.
Вона надала список медицини, який необхідний:
Як зазначає волонтер, на необхідні предмети для захисників України необхідно зібрати ще 293 000 гривень. Вона розмістила реквізити рахунків, на які можна відправити свою допомогу.
Моно гривня
4441114450571375
UA823220010000026205306752012
PayPal
sluchanova.cbma@gmail.com
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Нагадаємо, раніше ми писали про те, ведуча 1+1 попросила у свій день народження про допомогу для дітей.
А також розповідали про те, волонтер просить терміново допомогти пораненим військовим.