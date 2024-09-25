Волонтери знайшли 200-річне послання в пляшці. Слова у записці їх невимовно вразили (фото)

Волонтери під час археологічних розкопок на півночі Франції знайшли флакон з 200-річним посланням з іншої епохи. Те, що вони прочитали у записці - неймовірно їх вразило, а ще більше - хто саме відправив їм "капсулу з минулого".

Що саме було у знайденій капсулі та хто лишив послання нащадкам, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Невеликий скляний флакон був знайдений волонтерами міста Ев на руїнах стародавнього галльського села високо над скелями на півночі Франції. Колись на цьому місці був табір Цезаря в Браккемонте.

Коли волонтери відкрили флакон, вони знайшли у ньому акуратно згорнуте 200-річне послання від колеги з іншої епохи.

Записку написав археолог П. Ж. Фере, який проводив розкопки на місці Сіте-де-Лемес у січні 1825 року. Він написав своїм нащадкам, що був членом кількох наукових товариств і "продовжує дослідження в усьому цьому величезному комплексі".

Волонтери знайшли справжню "капсулу часу" (фото: facebook.com/villedeu)

"Це був абсолютно чарівний момент. Ми знали, що в минулому тут проводилися розкопки, але знайти це повідомлення 200-річної давнини…це було повною несподіванкою. Іноді ви бачите ці капсули часу, залишені теслями, коли вони будують будинки. Але це дуже рідко в археології. Більшість археологів вважають за краще думати, що за ними ніхто не прийде, бо вони виконали свою роботу", - сказав очільник археологічної служби Гійом Блондель.

У Франції знайшли найстарішу "капсулу часу" (фото: facebook.com/villedeu)

Муніципальні записи підтвердили, що Фере провів перші розкопки на цьому ж місці 200 років тому. Крім листа у пляшці було знайдено також декілька монет.

Варто зазначити, що найстарішому посланню у пляшці, коли-небудь знайденому, було 131 рік і 223 дні. Це послання знайшли на острові Ведж в Австралії.

Капітан німецького корабля викинув за борт пляшку від джину 12 червня 1886 року. В ній була записка, написана чорнилом, в якій були координати та деталі судна, включаючи час відправлення та прибуття. Також у записці було прохання до того, хто її знайде, доставити послання до найближчого посольства Німеччини.

Якщо 200-річний вік листа Фере буде підтверджено, то нова знахідка стане найстарішим посланням зі всіх знайдених.