Чоловік знайшов капсулу часу в своєму будинку: її зміст дуже збурив людей

Мешканець американського міста Спрингфілд виявив під підлогою свого будинку справжню капсулу часу. Своє знахідкою він поділився у соцмережах і те, що було всередині викликало дуже бурхливу реакцію у дописувачів.

Що ж було у капсулі часу, звідки вона взялася та чому ці речі у бляшанці з-під кави розбурхали мережу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на BBC.

Хто залишив капсулу часу у підвалі будинку

У 2024 році новий власник будинку в Спрингфілді, штат Міссурі, Стівен Графф знайшов незвичну реліквію в підвалі. Це була бляшанка з-під кави, у який були іграшки та різні дрібнички з 90-х.

Він захотів знайти власника цього скарбу та розмістив у соціальній мережі Threads фото капсули часту та лист, який був написаний 12-річним хлопчиком.

І досить швидко завдяки соціальним мережам він знайшов власника цього скарбу на ім'я Натан Гедден. Вже зовсім дорослий чоловік розповів зворушливу історію про ностальгію за минулим.

У 1994 році, невдовзі після Нового року, 12-річний Натан Гедден сховав капсулу часу в підвалі свого будинку в Спрингфілді.

Хлопчик написав листа та склав цінні для себе речі в бляшанку, а потім заховав її в вузький простір між землею і першим поверхом. Це місце він називав "досить страшним місцем для дитини". А ще через пів року родина Гедден виїхала з цього будинку.

Чому ми так захоплюємося речами з минулого

За словами експерта та професора психології коледжу Ле Мойн у Сіракузах в штаті Нью-Йорк Крістін Батчо, ностальгія проявляється в тузі за речами, які були для нас важливими в минулу епоху. А ще - це спосіб дати собі раду з невизначеністю майбутнього і навіть нашою смертністю.

"Капсула часу втілює наше бажання кинути виклик часу, неминучим змінам і неможливості безсмертя. Збереження того, що, як ми вважаємо, розповідає нашу історію, є способом передати спадщину майбутнім поколінням", - пояснює Батчо.

42-річний Гедден був у захваті, що його капсулу часу знайшли через 30 років. Зараз він живе у Техасі. Його мамі та молодшому брату багато людей написали у соцмережах.

"Мені здається божевільним, що капсулу знайшли, але водночас так зворушливо бачити реакцію кожного та спогади, якими вони діляться. Я й не згадував про неї цілу вічність, але мені подобаються такі приємні історії", - розповів він.

Допис Граффа, який розшукував власника капсули часу, набрав понад 5000 лайків та 200 коментарів. Гедден перепостив тред і його публікація отримала вже тисячі лайків і сотні відповідей. Дописувачі дуже хотіли знати, що саме він сховав у бляшанку з-під кави.

Батчо пояснила, що є два типи ностальгії. Перший - це предмети чи події з нашого минулого, а другий - речі та події з життя різних поколінь, які створюють "соціально-історичну ностальгію".

"Особиста ностальгія має деякі переваги. Вона оживляє спогади про наш життєвий досвід. Згадки про колишнє життя можуть підняти настрій, нагадати нам про людей, яких ми любили і які любили нас, можуть втішити нашу самотність та посилити відчуття сенсу та мети нашого життя", - підкреслює експерт.

Вона додала, що майбутнє, сповнене невизначеності, але ностальгія допомагає з нею впоратися.

У 2021 році Бюро міжнародних зв'язків із громадськістю повідомило, що з початку пандемії коронавірусу люди зробили стільки ж капсул часу, скільки за попередні 350 років.

"Ностальгія пом'якшує стрес від змін і зміцнює наше відчуття контролю. Збереження найкращого, що у нас є, у капсулі часу - це спосіб подолати смертність, адже частина нас залишиться у далекому майбутньому", - каже Батчо.

Є також докази того, що спогади минулого покращують самооцінку та підвищують вдячність.

Що ж було в капсулі Геддена

Вміст цієї банки - яскраве втілення ностальгії за 90-ми та речами особистого значення. А саме:

Фігурка Кейсі Джонса з "Черепашок-ніндзя"

Фігурка героя з мультфільму "Дива на обертасах"

Жетони для гри Pog and Slammer

Етикетка з упаковки сосисок Oscar Mayer Little Smokies

Іграшковий автомобіль

Серветка для дезинфекції

Картка з Муфасою та Шрамом з мультфільму "Король Лев"

Сувій з піснею Be Prepared з саундтреку "Короля Льва"

Колекційні картки футболістів з зображенням Джона Рендла, Кіта Маккеллера та Кента Халла

Фальшива рекламна купюра у 50 доларів, які, як сказав Гедден, йому подобалося збирати

Фотографія його 10-річного брата, яку він підписав "обнадійливе майбутнє"

Ярлик від подарунка

"Я поклав туди предмети, з якими любив гратися у той час, але серед них є пара речей, які бентежать мене дорослого. Наприклад, обгортка від сосисок та спиртова серветка. Якій дитині спаде на думку, що їх треба покласти у капсулу часу? Я люблю колекціонувати речі, це точно", - додав Гедден.

Однак дописувачі згадували ці сосиски, а також любов до іграшок і колекційних карток.

Батчо каже, що ностальгія - це часто туга за гарними часами. Вона завжди у рожевих окулярах, оминає негативні елементи реального життя і дозволяє нам переживати наше минуле кращим, ніж воно було насправді.

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Допис розбурхав мережу

Допис у Threads про капсулу часу збурив колективні спогади й багато людей почали згадувати свою дитинство. І це я - яскравий приклад, як ностальгія може об'єднати людей. Гедден каже, що іноді соцмережі можуть бути токсичними, але історія з капсулою принесла йому багато позитивних емоцій.

Він висловив вдячність Граффу за допис та ідею знайти його, коли він виявив капсулу часу.

"Було цікаво поділитися цим відкриттям. Сподіваюся, воно надихне інших робити капсули часу зі своїми дітьми або самостійно у будь-якому віці", - додав він.