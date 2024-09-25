Волонтеры нашли 200-летнее послание в бутылке. Слова в записке их невероятно поразили (фото)

Волонтеры во время археологических раскопок на севере Франции обнаружили флакон с 200-летним посланием из другой эпохи. То, что они прочитали в записке - невероятно их поразило, а еще больше - кто именно отправил им "капсулу из прошлого".

Что именно было в найденной капсуле и кто оставил послание потомкам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Небольшой стеклянный флакон был найден волонтерами города Ев на развалинах древней галльской деревни высоко над скалами на севере Франции. Когда-то на этом месте был лагерь Цезаря в Браккемонте.

Когда волонтеры открыли флакон, они обнаружили в нем аккуратно свернутое 200-летнее послание от коллеги из другой эпохи.

Записку написал археолог П. Ж. Фере, проводивший раскопки на месте Сите-де-Лемеса в январе 1825 года. Он написал своим потомкам, что являлся членом нескольких научных обществ и "продолжает исследование во всем этом огромном комплексе".

Волонтеры нашли настоящую "капсулу времени" (фото: facebook.com/villedeu)

"Это был абсолютно волшебный момент. Мы знали, что в прошлом здесь проводились раскопки, но найти это сообщение 200-летней давности…это было полной неожиданностью. Иногда вы видите эти капсулы времени, оставленные плотниками, когда они строят дома. Но это очень редко в археологии. Большинство археологов предпочитают думать, что за ними никто не придет, потому что они сделали свою работу", - сказал глава археологической службы Гийом Блондель.

Во Франции нашли старейшую "капсулу времени" (фото: facebook.com/villedeu)

Муниципальные записи подтвердили, что Фере провел первые раскопки на том же месте 200 лет назад. Кроме письма в бутылке было найдено также несколько монет.

Стоит отметить, что старейшему посланию в бутылке, когда-либо найденном, было 131 год и 223 дня. Это послание было найдено на острове Ведж в Австралии.

Капитан немецкого корабля выбросил за борт бутылку от джина 12 июня 1886 года. В ней была записка, написанная чернилами, в которой находились координаты и детали судна, включая время отправления и прибытия. Также в записке была просьба к нашедшему ее доставить послание в ближайшее посольство Германии.

Если 200-летний возраст письма Фере будет подтвержден, новая находка станет старейшим посланием из всех найденных.