Волонтери "Української команди" у відповідь на російський терор відкрили новий збір на ЗСУ

У відповідь на масовану ракетну атаку волонтерський штаб "Українська команда" відкрив новий збір на потреби захисників, які пішли в контрнаступ.

Про це йдеться на сайті штабу.

"Помстимося за Україну! Влаштуємо ворогам пекло! Терміновий збір! Забезпечуємо наших бійців теплом! Збираємо на хотпаки та інші засоби обігріву для захисників, які пішли у контрнаступ. Зігрій своїх, щоб вороги палали", - йдеться у повідомленні.

Помститися за Україну, долучившись до збору, можна за посиланням.