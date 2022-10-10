Волонтери "Української команди" у відповідь на російський терор відкрили новий збір на ЗСУ
У відповідь на масовану ракетну атаку волонтерський штаб "Українська команда" відкрив новий збір на потреби захисників, які пішли в контрнаступ.
Про це йдеться на сайті штабу.
"Помстимося за Україну! Влаштуємо ворогам пекло! Терміновий збір! Забезпечуємо наших бійців теплом! Збираємо на хотпаки та інші засоби обігріву для захисників, які пішли у контрнаступ. Зігрій своїх, щоб вороги палали", - йдеться у повідомленні.
Помститися за Україну, долучившись до збору, можна за посиланням.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 10 жовтня російські окупанти завдали масового ракетного удару по Україні.
Більш детально про подію можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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