Волонтеры "Украинской команды" в ответ на российский террор открыли новый сбор на ВСУ

В ответ на массированную ракетную атаку волонтерский штаб "Украинская команда" открыл новый сбор на нужды ушедших в контрнаступление защитников.

Об этом идет речь на сайте штаба.

"Отомстим за Украину! Устроим врагам пекло! Срочный сбор! Обеспечиваем наших бойцов теплом! Собираем на хотпаки и другие средства обогрева для защитников, которые пошли в контрнаступление. Согрей своих, чтобы враги пылали", - говорится в сообщении.

Отомстить за Украину, присоединившись к сбору, можно по ссылке.