Волонтеры "Украинской команды" в ответ на российский террор открыли новый сбор на ВСУ
В ответ на массированную ракетную атаку волонтерский штаб "Украинская команда" открыл новый сбор на нужды ушедших в контрнаступление защитников.
Об этом идет речь на сайте штаба.
"Отомстим за Украину! Устроим врагам пекло! Срочный сбор! Обеспечиваем наших бойцов теплом! Собираем на хотпаки и другие средства обогрева для защитников, которые пошли в контрнаступление. Согрей своих, чтобы враги пылали", - говорится в сообщении.
Отомстить за Украину, присоединившись к сбору, можно по ссылке.
Напомним, ранее стало известно, что 10 октября российские оккупанты нанесли массовый ракетный удар по Украине.
Более подробно о событии можете узнать в материале РБК-Украина.
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