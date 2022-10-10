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Волонтеры "Украинской команды" в ответ на российский террор открыли новый сбор на ВСУ

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Понедельник 10 октября 2022 14:52
Волонтеры "Украинской команды" в ответ на российский террор открыли новый сбор на ВСУ Фото: волонтеры "Украинской команды" в ответ на российский террор открыли новый сбор на ВСУ (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В ответ на массированную ракетную атаку волонтерский штаб "Украинская команда" открыл новый сбор на нужды ушедших в контрнаступление защитников.

Об этом идет речь на сайте штаба.

"Отомстим за Украину! Устроим врагам пекло! Срочный сбор! Обеспечиваем наших бойцов теплом! Собираем на хотпаки и другие средства обогрева для защитников, которые пошли в контрнаступление. Согрей своих, чтобы враги пылали", - говорится в сообщении.

Отомстить за Украину, присоединившись к сбору, можно по ссылке.

Волонтеры &quot;Украинской команды&quot; в ответ на российский террор открыли новый сбор на ВСУ

Напомним, ранее стало известно, что 10 октября российские оккупанты нанесли массовый ракетный удар по Украине.

Более подробно о событии можете узнать в материале РБК-Украина.

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