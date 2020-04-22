Волонтер рассказала об угрозах со стороны Николая Тищенко

Лиля Багирова пожаловалась на урозы от Николая Тищенко (коллаж: РБК-Украина)

Лиля Багирова пожаловалась на угрозы от нардепа Николая Тищенко

Волонтер Лиля Багирова заявила, что к ней поступили угрозы от народного депутата Николая Тищенко из "Слуги народа". По ее словам, в личной переписке нардеп назвал ее "русской тварью" и угрожал подбросом наркотиков. Позже стало известно, что ей угрожал известный украинский пранкер Джокер.

Багирова занимается организацией благотворительной помощи спасателям и пострадавшим в результате пожаров в районе Чернобыля и Житомирской области. По ее словам, Тищенко обещал помощь, но когда он приехал со своей командой, то просто расставил камеры и занялся пиаром.

Нардеп также уверял девушку, что все держится под контролем, и государство выделило 25 миллионов гривен. В свою очередь Багирова привела пример, то как пожарные автомобили выезжали на место возгораний без воды.

Между Тищенко и Багировой произошла словесная перепалка, но на этом все не закончилось. По словам девушки, они продолжили общаться в сети, где депутат начал ей угрожать, и намекать на то, что у ее парня (рэпера и блогера Kyivstoner) могут возникнуть проблемы с наркотиками.

Багирова также записала видеообращение к своим подписчикам, в котором рассказала об этой ситуации.

Пранкер Джокер признался, что это он общался с девушкой от имени Тищенко. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Скриншот из Telegram

Напомним, что "Слуги народа" Куницкий и Тищенко поругались на заседании фракции.