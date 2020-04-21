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Волонтер обвинила нардепа Тищенко в угрозах и бездействии

Новости » Политика     21.04.2020 - 19:59
Волонтер обвинила нардепа Тищенко в угрозах и бездействии
Фото: Николай Тищенко (РБК-Украина)

По словам Багировой, на сегодня власть не сделала ничего, чтобы помочь жителям Житомирской области

Волонтер Лилия Багирова, которая помогает пострадавшим от лесных пожаров в Житомирской области, обвинили народного депутата от фракции "Слуга народа" Николая Тищенко в угрозах и давлении из-за того, что она уличила его в бездействии и пустых обещаниях помочь области справиться с последствием пожаров, тогда как реальных действий не последовало. Об этом волонтер заявила на своей странице в Instagram, передает РБК-Украина.

По ее словам, на сегодня власть не сделала ничего, пожар никто не тушил, тогда как люди чувствуют себя, как погорельцы, а в Житомирской области выгорели целые села.

Как утверждает волонтер, приехав на встречу, нардеп Тищенко начал доказывать Багировой, что ситуация под контролем, а она - "провокатор и наемник Москвы, которая порочит честную украинскую власть".

"Я полностью отвечаю за свои слова и даю клятву, что все, что я сказала в этом видео слово в слово правда. Тем временем Николай удаляет комментарии моих подписчиков и блокирует их", - пишет Багирова.

Я сделала запись экрана со своих сториз. Я до сих пор в шоке после этой «встречи». У меня до сих пор нет слов. Я полностью отвечаю за свои слова и даю клятву, что все, что я сказала в этом видео слово в слово правда. Тем временем Николай удаляет комментарии моих подписчиков и блокирует их. И сейчас вовсе ограничил комментарии на своей странице. Достойный поступок взрослого мужчины - политика. Самое грустное, что он поехал со мной снимать видео, чтоб в очередной раз сделать себя хорошим, но не ожидал, что я буду открывать рот. Он хотел, чтоб я сказала какой он молодец, что отреагировал. Но я сказала, что реагировать надо было, когда был пожар, а не тогда, когда все выгорело и сейчас на этом пиариться! Надо не видео снимать и врать, что «все под контролем», а обеспечивать людей необходимым!!! Почему вся Украина с себя снимает и отдаёт, а не государство? Говорит, они выделили 25млн на ликвидацию последствий! Вот интересно посмотреть, где они и куда каждая копейка пойдёт?

Публикация от Liliya Bagirova (@liliya_bagirova)

Она утверждает, позже ей начали угрожать уголовным дело и психологическим давлением через сети ботов.

"Он хотел, чтоб я сказала какой он молодец, что отреагировал. Но я сказала, что реагировать надо было, когда был пожар, а не тогда, когда все выгорело и сейчас на этом пиариться! Надо не видео снимать и врать, что "все под контролем", а обеспечивать людей необходимым. Почему вся Украина с себя снимает и отдает, а не государство? Говорит, они выделили 25 млн на ликвидацию последствий - где они и куда каждая копейка пойдет?" - добавила волонтер.

Напомним, в Житомирской области спасатели продолжают ликвидацию лесных пожаров. Осталось два не локализованных ячейки огня.

Ранее сообщалось, что по состоянию на вечер 18 апреля продолжается ликвидация лесных пожаров в Житомирской области. Пока остаются активными еще четыре лесных пожара. Огнем охвачено 4260 гектаров территории.

Национальная гвардия Украины проводит протидиверсионную спецоперацию по выявлению поджигателей в лесах Житомирской области и Чернобыльской зоны отчуждения.

Пожары в Чернобыле и Житомирской области продолжаются: карта В Чернобыльской зоне ликвидирован один из очагов пожара
Новости Украины ЖитомирпожарНиколай Тищенко
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