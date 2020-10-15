Волонтер рассказал о помощи Зеленского армии, когда тот еще не был президентом

Фото: Владимир Зеленский в зоне ООС (president.gov.ua)

Реанимобиль, который Зеленский передал для нужд фронта еще в 2016 году, до сих пор на ходу

Во время визита в Центр морских операций в зоне ООС президент Владимир Зеленский встретил волонтера, через которого помогал армии еще не будучи главой государства. Об этом сообщил сам волонтер Юрий Тира.

В частности, по его словам, он показал президенту реанимобиль, который Владимир Зеленский передал для нужд фронта еще в 2016 году, работая художественным руководителем ООО "Студия "Квартал 95".

"Владимир Александрович узнал машину и был очень приятно поражен. Машина до сих пор на ходу. До сих пор есть проблема с транспортом на фронте - президент это отметил и взялся решить этот вопрос", - Юрий Тыра.

По словам Тиры, с 2016 года машина в течение года проходила "боевое крещение" в Авдеевской промзоне, находясь в распоряжении украинских бойцов под руководством легендарного комбата Александра Вдовиченко с позывным "Славян".

После повреждения волонтеры отремонтировали машину и передали в Первый добровольческий мобильный госпиталь им. Николая Пирогова. С тех пор ее и до сих пор привлекают к дежурству с боевыми подразделениями по всей линии фронта - от Мариуполя до Светлодарской дуги. Ее используют для эвакуации раненых бойцов с поля боя до стационарных госпиталей.

Напомним, в День защитника Украины Президент Владимир Зеленский посетил Центр морских операций в зоне проведения Операции объединенных сил.

Сообщалось, что глава государства ознакомился с деятельностью Центра и поздравил с праздником военных, которые несут службу в зоне проведения ООС.