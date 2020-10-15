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Волонтер розповів про допомогу Зеленського армії, коли той ще не був президентом

Донецька область, Четвер 15 жовтня 2020 09:59
Волонтер розповів про допомогу Зеленського армії, коли той ще не був президентом
Фото: Володимир Зеленський у зоні ООС (president.gov.ua)
Автор: Styler

Реанімобіль, який Зеленський передав для потреб фронту ще у 2016 році, досі на ходу

Під час візиту до Центру морських операцій у зоні ООС президент Володимир Зеленський зустрів волонтера, через якого допомагав армії ще не будучи главою держави. Про це повідомив сам волонтер Юрій Тира.

Зокрема, за його словами, він показав президентові реанімобіль, який Володимир Зеленський передав для потреб фронту ще у 2016 році, працюючи художнім керівником ТОВ "Студія "Квартал 95".

"Володимир Олександрович впізнав машину і був дуже приємно вражений. Машина досі на ходу. Досі є проблема з транспортом на фронті - президент це зазначив і взявся вирішити це питання", - Юрій Тира.

За словами Тири, з 2016 року автівка протягом року проходила "бойове хрещення" в Авдіївській промзоні, перебуваючи в розпорядженні українських бійців під керівництвом легендарного комбата Олександра Вдовиченко з позивним "Слов’ян".

Після пошкодження волонтери відремонтували машину та передали у Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. Миколи Пирогова. Відтоді її й досі залучають до чергування з бойовими підрозділами по всій лінії фронту - від Маріуполя до Світлодарської дуги. ЇЇ використовують для евакуації поранених бійців з поля бою до стаціонарних шпиталів.

Волонтер розповів про допомогу Зеленського армії, коли той ще не був президентом

Нагадаємо, у День захисника України Президент Володимир Зеленський відвідав Центр морських операцій у зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Повідомлялось, що глава держави ознайомився з діяльністю Центру та привітав зі святом військових, які несуть службу в зоні проведення ООС.

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