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Волонтер объявила срочный набор на дрон для ВСУ: военные ждут

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Четверг 28 июля 2022 10:41
Волонтер объявила срочный набор на дрон для ВСУ: военные ждут Открыт сбор средств на помощь военным (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Военные на передовой срочно нуждаются в дроне. Сейчас собрано 117 тысяч гривен, а нужно 400.

О срочном сборе средств объявила волонтер Наталия Юсупова.

"Надо собрать 400 тыс., уже есть 117 тыс. Давайте вместе соберем на очень важный дрон, ребята ждут и каждый день спрашивают! Они под нескончаемым огнем врага! Каждый день погибшие и раненые. Прошу, кто сколько может, каждая копейка, это помощь. Сделайте репост", - написала Юсупова.

Волонтер объявила срочный набор на дрон для ВСУ: военные ждутВоенным на фронте нужен дрон (фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Реквизиты для помощи

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 Приват, Юсупова Наталия Августа

4149499374344032 Приват

4441111447002464 Монобанк,

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

Как мы ранее писали, Сергей Притула признался, откуда берет деньги на зарплаты волонтерам.

Читайте также, для помощи украинским военным проведут онлайн-забеги.

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