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Волонтер оголосила терміновий набір на дрон для ЗСУ: військові чекають

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Четвер 28 липня 2022 10:41
Волонтер оголосила терміновий набір на дрон для ЗСУ: військові чекають Відкрито збір коштів на допомогу військовим (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Військові на передовій терміново потребують дрона. Зараз зібрано 117 тисяч гривень, а потрібно 400.

Про терміновий збір коштів оголосила волонтер Наталія Юсупова.

"Треба зібрати 400 тис., вже є 117 тис. Давайте разом зберемо на дуже важливий дрон, хлопці чекають і кожен день запитують! Вони під нескінченним вогнем ворога! Кожен день загиблі і поранені. Прошу, хто скільки може, кожна копійка, це допомога. Зробіть репост", - написала Юсупова.

Волонтер оголосила терміновий набір на дрон для ЗСУ: військові чекаютьВійськовим на фронті потрібен дрон (фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Реквізити для допомоги

Пайпал

pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 Приват, Юсупова Наталія Августа

4149499374344032 Приват

4441111447002464 Монобанк,

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

Як ми раніше писали, Сергій Притула зізнався, звідки бере гроші на зарплати волонтерам.

Читайте також, для допомоги українським військовим проведуть онлайн-забіги.

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