Волонтер оголосила терміновий набір на дрон для ЗСУ: військові чекають

"Треба зібрати 400 тис., вже є 117 тис. Давайте разом зберемо на дуже важливий дрон, хлопці чекають і кожен день запитують! Вони під нескінченним вогнем ворога! Кожен день загиблі і поранені. Прошу, хто скільки може, кожна копійка, це допомога. Зробіть репост", - написала Юсупова.

Військовим на фронті потрібен дрон (фото: facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

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