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Сергей Притула признался, откуда берет деньги на зарплаты волонтерам

Новина українською →
Среда 27 июля 2022 16:54
Сергей Притула признался, откуда берет деньги на зарплаты волонтерам Фото: Сергей Притула ()
Автор: Светлана Мащенко

Сергей Притула с первого дня полномасштабной войны в Украине организовал свою волонтерскую деятельность, которой он занимался последние восемь лет, так, что все заработало как часы. На базе своего офиса в Киеве он создал собственный благотворительный фонд, где начали работать не десять и не двадцать человек. С каждым днем количество волонтеров увеличивалось, связи распространялись по миру, а помощь ВСУ приумножалась бешеными темпами.

Но в то же время в соцсетях "главного волонтера страны" часто упрекают, что он якобы тратит собранные фондом деньги на зарплату своим коллегам и подчиненным.

И вот впервые Притула дал ответ на вопрос, который так "беспокоит" его хейтеров: берет ли деньги Сергей с донатов на собственные нужды?

"Люди, которые меня немного не любят, начинают разгонять истории, что Притула может брать деньги на работу Фонда из тех средств, которые приходят на счета. Говорю вам сразу - это чушь! Все привыкли, что согласно действующему законодательству Украины Фонд на содержание себя, на операционку может оставлять до 20% из поступлений, которые аккумулируются на его счетах", - рассказал Притула сайту "Нового канала".

Таким образом, получается, что со счетов благотворительного фонда Сергея Притулы, на которые украинцы донатят сотни миллионов гривен, на работу Фонда не берется ни копейки.

"Люди, которые здесь работают, не получают бонусов из тех денег, которые вы даете на армию. Все, что вы даете на армию, идет на армию. Если людям, которые у меня работают, нужна поддержка, то я иду к бизнесу, кланяюсь ему в ножки и прошу финансово поддержать этих людей", - добавил он.

Сколько волонтеров работают с Притулой?

По словам шоумена, сейчас ежедневной работой в фонде занимается "пожалуй, сотни две человек".

"Кто-то работает на абсолютно волонтерских началах. Есть люди, которые совмещают работу в структуре Фонда с работой, которая приносит им прибыль. Например, у нас есть хороший козак Сергей, который целый день работает в Фонде, вечером переключается на выполнение заказов, которые поступают на его небольшую IT-компанию. А потом он разбивает мне сердце тем, что коллеги говорят: "Знаешь, а Серый у нас работает и еще и донатит". Я пришел его обнять, сказать, что такие поступки очень благородны, а он ответил: "Мне в этом смысле просто! Я вижу, куда даю деньги, и точно знаю, что они эффективно используются", - рассказал Притула.

Но есть люди, которые работают исключительно в Фонде. И такие работники "имеют определенную финансовую поддержку благодаря некоторым украинским бизнесам, которые приняли для себя решение помогать нашему коллективу".

Ранее мы писали про топ цитат из нового видео Сергея Притулы, которое теперь является трендом в YouTube.

Также сообщалось, что Сергей Притула рассказал, когда "народные Байрактары" доставят в Украину.

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Сергей Притула
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