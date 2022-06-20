Волонтер из Днепра покупает переселенцам жилье за свои деньги: люди не платят ни копейки

В Днепре волонтер Станислав Теплов помогает вынужденным переселенцам с жильем. Он покупает его за свои деньги, не требуя с людей ни копейки.

Беженцам дают абсолютно все, вплоть до постельного белья. От них нужны только документы.

"Людям для того, чтобы поселиться, нужны только документы. Они не вкладывают ни копейки. Мы даем все: белье, посуду, предметы быта. Люди заходят со своим рюкзаком и живут. С 1 июня я принял решение расселять семьи только с детьми", – рассказал он.

Как живут беженцы

Ольга вначале жила в Донецке, потом в Мариуполе. Она вынуждена была спасаться от войны два раза. Женщина под обстрелами бежала из Мариуполя, их машина сгорел, погиб один ребенок. По ее словам, они добрались до Днепра без документов и вещей.

"Я вообще, думала, что сплю. Мне снится Донецк, я не понимала, что происходит. Я никогда не думала, что я вторично попаду на войну. Жутко. ​​Мне казалось, что я должна добежать до чего-то и я должна проснуться", – рассказала женщина.

Сейчас возле своего нового дома она даже посадила огород.

Ремонт делают сами переселенцы

В доме, который им купили волонтеры, производят ремонт. Помогают с работами Андрей и Яна. Они в конце марта выехали из Лисичанска Луганщины, живут в общежитии в Днепре.

"Мы помогаем убирать участки, пол заливать, ремонт мелкий. Чем можем, тем помогаем", – рассказал Андрей.