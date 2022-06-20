ru ua
Пн, 20 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Волонтер из Днепра покупает переселенцам жилье за свои деньги: люди не платят ни копейки

Новина українською →
Днепр, Понедельник 20 июня 2022 13:43
Волонтер из Днепра покупает переселенцам жилье за свои деньги: люди не платят ни копейки В Днепре волонтер помогает людям с жильем (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Днепре волонтер Станислав Теплов помогает вынужденным переселенцам с жильем. Он покупает его за свои деньги, не требуя с людей ни копейки.

Об этом мужчина рассказал "Суспильному".

Беженцам дают абсолютно все, вплоть до постельного белья. От них нужны только документы.

"Людям для того, чтобы поселиться, нужны только документы. Они не вкладывают ни копейки. Мы даем все: белье, посуду, предметы быта. Люди заходят со своим рюкзаком и живут. С 1 июня я принял решение расселять семьи только с детьми", – рассказал он.

Как живут беженцы

Ольга вначале жила в Донецке, потом в Мариуполе. Она вынуждена была спасаться от войны два раза. Женщина под обстрелами бежала из Мариуполя, их машина сгорел, погиб один ребенок. По ее словам, они добрались до Днепра без документов и вещей.

"Я вообще, думала, что сплю. Мне снится Донецк, я не понимала, что происходит. Я никогда не думала, что я вторично попаду на войну. Жутко. ​​Мне казалось, что я должна добежать до чего-то и я должна проснуться", – рассказала женщина.

Сейчас возле своего нового дома она даже посадила огород.

Ремонт делают сами переселенцы

В доме, который им купили волонтеры, производят ремонт. Помогают с работами Андрей и Яна. Они в конце марта выехали из Лисичанска Луганщины, живут в общежитии в Днепре.

"Мы помогаем убирать участки, пол заливать, ремонт мелкий. Чем можем, тем помогаем", – рассказал Андрей.

Также мы ранее рассказывали, что волонтер из Ивано-Франковска спас более 300 человек.

А еще мы писали о том, как работает фонд Тараса Чмута "Повернись живим" и какие прогнозы он дает о войне.

Читайте РБК-Украина в Google News
волонтер
LITE
Знаки Зодиака, у которых совсем скоро начнется "белая полоса": хватайтесь за этот шанс!
Знаки Зодиака, у которых совсем скоро начнется "белая полоса": хватайтесь за этот шанс!