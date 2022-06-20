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Волонтер з Дніпра купує переселенцям житло за свої гроші: люди не платять ні копійки

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Дніпро, Понеділок 20 червня 2022 13:43
Волонтер з Дніпра купує переселенцям житло за свої гроші: люди не платять ні копійки У Дніпрі волонтер допомагає людям з житлом (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Дніпрі волонтер Станіслав Теплов допомагає вимушеним переселенцям з житлом. Він купує його за свої гроші, не вимагаючи з людей ні копійки.

Про це чоловік розповів "Суспильному".

Біженцям дають абсолютно все, аж до постільної білизни. Від них потрібні тільки документи.

"Людям для того, щоб оселитися, потрібні тільки документи. Вони не вкладають ні копійки. Ми даємо все: білизну, посуд, предмети побуту. Люди заходять зі своїм рюкзаком і живуть. З 1 червня я прийняв рішення розселяти сім'ї тільки з дітьми", – розповів він.

Як живуть біженці

Ольга спочатку жила в Донецьку, потім в Маріуполі. Вона змушена була рятуватися від війни два рази. Жінка під обстрілами втекла з Маріуполя, їх машина згоріла, загинула одна дитина. За її словами, вони дісталися до Дніпра без документів і речей.

"Я взагалі, думала, що сплю. Мені сниться Донецьк, я не розуміла, що відбувається. Я ніколи не думала, що я вдруге потраплю на війну. Моторошно. ​​Мені здавалося, що я повинна добігти до чогось і я повинна прокинутися", - розповіла жінка.

Зараз біля свого нового будинку вона навіть посадила город.

Ремонт роблять самі переселенці

У будинку, який їм купили волонтери, проводять ремонт. Допомагають з роботами Андрій і Яна. Вони наприкінці березня виїхали з Лисичанська Луганщини, живуть у гуртожитку в Дніпрі.

"Ми допомагаємо прибирати ділянки, підлогу заливати, ремонт дрібний. Чим можемо, тим допомагаємо", - розповів Андрій.

Також ми раніше розповідали, що волонтер з Івано-Франківська спас понад 300 осіб.

А ще ми писали про те, як працює фонд Тараса Чмута "Повернись живим" і які прогнози він дає про війну.

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