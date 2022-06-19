15 поездок в самые горячие точки: волонтер из Ивано-Франковска спас более 300 человек

Ивано-франковский волонтер Тарас Стрилецкий с 28 февраля возит на фронт гуманитарную помощь для военных и помогает людям, которые оказались в местах боевых действий. На обратной дороге - он вывозит людей в безопасные регионы.

О том, почему Стрилецкий стал волонтером и как ему удалось спасти более 300 человек, рассказали в " Суспільне ".

Мотивация была только одна - помогать

В самом начале полномасштабного вторжения России в Украину жители нашей страны начали самостоятельно объединяться для помощи другим людям. Тарас Стрилецкий написал в соцсетях сообщение, что может возить гуманитарную помощь в города, где идут боевые действия.

На сообщение откликнулись польские благотворительные организации. Ему предоставили транспорт для перевозки грузов и людей. Иногда Стрилецкий перевозит и своей собственной машиной.

"Мотивация была одна - поддержать тех ребят, которым я не мог физически помочь, но морально, финансово и гуманитаркой мог. В свое время мы вместе служили в армии, и они всегда были уверены, что я их поддержу и тогда, и сейчас. А потом начала помогать населению, знакомым, друзьям, родным, которые были близко к боевым действиям", - рассказывает волонтер.

Волонтер Тарас Стрилецкий

В начале войны найти водителей, которые бы поехали в горячие точки, было сложно. Первые поездки Тараса были в Киев, когда его обстреливали россияне. Туда нужно было отвезти гуманитарную помощь, а назад - эвакуировать людей.

"Я позвонил в полицию. Они нашли полицейских на пенсии и тех, кто был в отпуске. И они ехали", - добавил Стрилецкий.

Потом к его команде присоединились польские волонтеры - Роман Качмарчик и Хенрика Щепановская. Стрилецкий не относится к какой-либо организации, но активно сотрудничает с другими волонтерами. А в его команде собрались люди, которые помогают всем, кому нужно.

"Это - люди из Киева, Харькова, Винницы, Николаева, Одессы, из Польши и других стран. Помогаем военным и волонтерам с автомобилями", - подчеркнул Тарас.

Я не трогал, понимал, что болело

Возвращаясь из своих гуманитарных миссий с востока, юга или центральных областей, Тарас эвакуировал людей на запад страны. Видел, что все были испуганы, особенно - дети.

"Они не понимали, что происходит, и родители им этого не могли объяснить. Поэтому реакцией был испуг. А когда мы уезжали километров 300-400 от того места, откуда я их забирал, тогда они уже спокойнее были. Мы даже могли зайти в кафе кофе выпить, поговорить. Я их не трогал, потому что понимал, что болело", - рассказывает Стрилецкий.

Тарас Стрилецкой спас более 300 людей

За почти четыре месяца он побывал в зонах боевых действий 15 раз и смог эвакуировать почти 300 человек автобусами, еще 25 - на собственном автомобиле.

Был случай, когда под обстрелами в Киевской области полям вывозил четверых детей и двух женщин. А на Житомирской трассе машина сломалась. Пришлось чинить "на ходу".

Во время одной из поездок, автомобиль Тараса совсем сломался. Друзья из Польши выслали денег на новую машину. Свое авто Стрилецкий отремонтировал и выставил на продажу, чтобы на эти средства купить все необходимое для военных.

"Я вижу, что там происходит, и всеми силами хотел бы помочь. Там людям невесело. И несмотря на то, что "прилетает", они шутят - молодцы, держатся", - говорит волонтер.

Поиск тел погибших на войне

Еще одно направление, за которое взялся Тарас Стрилецкий со своей командой - поиск и перевозка тел погибших украинских военных.

"Ко мне обращались за помощью - найти тела погибших военных. Находим и привозим. Есть люди, которые возят. Тоже наши знакомые. Они обзванивают морги и больницы. Но проблема в том, что волонтера, который возит погибших военных в Ивано-Франковск, только на 10% обеспечивают топливом. Он просил, чтобы мы нашли ему колеса к авто. Фактически люди это делают за свои и волонтерские деньги", - объяснил Стрилецкий.

Команда Тараса Стрилецкого

Помогают и военным, которые ранены и находятся в больницах. Сейчас пытаются наладить связи с организацией в США, которая поможет с протезированием бойцам, которые потеряли конечности. Волонтер признается, что без поддержки друзей было бы очень сложно.

А друзей сейчас много - в Польше, в других странах мира. Помогает дочка, которая живет в Африке, друг из Мексики, с которым Тарас вместе служил в армии.

Помогают и друзья в Ивано-Франковске - станции техобслуживания и автомагазины. Есть ребята из Донецка, которые раньше создавали костюмы для фильмов, а теперь по американским образцам шьют наколенники и налокотники для ВСУ.