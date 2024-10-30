Вологозарядний полив: чому він обов'язково потрібен рослинам перед зимою

Що таке вологозарядний полив і чому він потрібен рослинам

Вологозарядний полив - це важливий етап підготовки саду до зими, особливо після спекотної та посушливої осені. Під час активного росту та плодоношення дерева поглинають багато вологи, необхідної для їх нормального обміну речовин.

Восени цей запас потрібно поповнити, щоб рослини краще перенесли морози та вийшли навесні здоровими і міцними. Випаровування вологи з поверхні дерев відбувається навіть взимку, і якщо корені не отримають достатньої кількості води до настання холодів, це може призвести до їх висушування та ослаблення.

Полив насичує ґрунт вологою, покращуючи теплообмін і захищаючи кореневу систему від обмороження. Якщо осінь видалася дощовою, вологозарядний полив можна не проводити, але після сухого сезону він особливо важливий.

Як визначити необхідність вологозарядного поливу

Для визначення необхідності вологозарядного поливу можна провести невеликий тест. Потрібно викопати в саду яму глибиною близько 30-50 см і взяти жменю землі.

Якщо ґрунт щільний і тримається грудкою, поливати дерева не потрібно. Якщо земля суха і розсипається, рослинам необхідний полив.

Полив потрібен, якщо ґрунт сухий на глибині 50 см, оскільки вологозарядка має досягати рівня 1-1,5 м, щоб зволожити корені. Щільна грудка без слідів вологи на папері вказує на нестачу вологи, і полив необхідний, щоб допомогти рослинам пережити зиму.

Вологозарядний полив потрібен і дорослим деревам, і саджанцям (фото: Freepik.com)

Коли найкраще проводити вологозарядний полив

Вологозарядний полив проводять після масового опадання листя, коли дерева уповільнюють споживання води. Зазвичай це відбувається в жовтні-листопаді, при температурі близько +2 / - 3 °C.

Якщо провести полив надто рано, це може спровокувати ріст пагонів, що погіршить зимівлю дерев. Важливо слідкувати за погодою, оскільки ранні заморозки можуть пошкодити обладнання для поливу.

Оптимально дочекатися моменту, коли встановиться прохолодна погода і дерева скинуть листя, оскільки осінні дощі іноді можуть замінити полив.

Способи та обсяги вологозарядного поливу

Для успішного вологозарядного поливу потрібна велика кількість води: дорослі дерева потребують 50-100 літрів, а на молоді саджанці зазвичай вистачає 3-4 відра води.

Полив проводять так, щоб вода проникала на глибину до 1,5 м. Для цього можна використовувати шланг у пристовбуровому колі, бортики для утримання води, дощування або крапельний полив.

Крапельний метод є найбільш економічним щодо витрати води, хоча вимагає фінансових витрат на обладнання. Якщо вода в криниці на межі закінчення, можна використовувати воду зі свердловини, оскільки холодна вода безпечна для коренів, яких вона досягне вже прогрітою ґрунтом.