Володимир Завадюк розкрив маловідомі факти з історії Євробачення: це вас точно здивує (фото)

Маловідомі факти про Євробачення

Перше Євробачення відбулося 24 травня 1956 року в місті Лугано у Швейцарії. У першому в історії конкурсі брали участь 7 країн:

Франція

Федеративна Республіка Німеччина

Італія

Люксембург

Бельгія

Нідерланди

Швейцарія - господарка конкурсу.

Головною метою створення конкурсу - було збереження миру, оскільки Євробачення було засноване, коли Європа відновлювалась після Другої світової війни.

Скриншот

"Ви знали, що Євробачення було засноване, коли Європа відновлювалась після Другої світової війни. Розумію, який великий та потужний сенс несе Євробачення. Марсель Бесон, який дуже любив цей проект, бачив у конкурсі можливість об'єднання націй у нелегкий повоєнний час", - ділиться інформацією Завадюк.

Перемогу тоді здобула представниця країни-господарки - швейцарка Ліз Ассія з піснею французькою мовою "Refrain".

Ліз Ассія на Євробаченні та атмосфера конкурса (фото: Getty images)

Конкурс, який тривав 1 годину і 40 хвилин, вів Лоенгрін Філіпелло. Зазначимо, що перше Євробачення було не теле-радіопередачею. У студії було лише кілька камер, адже не у всіх європейців на той час був вдома телевізор.

Якою була музика на Євробаченні

"Колись цей конкурс супроводжував лише оркестр. Якщо зараз, з плином часу, все більше сучасних технологій застосовують у створенні музики, то раніше на Євробаченні можна було почути лише акомпанемент оркестру", - розповідає Володимир.

Скриншот

Оркестр був важливим аспектом конкурсу з 1956 по 1998 рік. Довгий час записані попередньо мінусовки були заборонені. Вже у 1973 році вперше дозволили використовувати попередньо записані мінусовки.

У 1997 році всю інструментальну музику організатори конкурсу дозволили попередньо записувати, проте приймаюча країна все ще повинна була надати оркестр. І вже у 1999 році оркестр припинив бути обов'язковим на Євробаченні.

Музика на Євробаченні 90-х років (фото: Getty images)

Найуспішнішим переможцем пісенного конкурсу Євробачення є шведський поп-гурт АВВА, який став лідером у 1974 році, проте з цього часу користується феноменальним успіхом.

Гурт ABBA на Євробаченні у 1974 році (фото: Getty images)

Проблеми та досягнення Євробачення 20-го століття

Конкурс було скасовано 1 раз, у 2020 році, вперше за 64 роки свого проведення. Причиною стала епідемія СОVID-19 та карантинні обмеження, які діяли в усьому світі.

Вже у 2021 році учасникам і персоналу під час проведення Євробачення було зроблено 22 тисячі тестів на СОVID-19.

У 2015 році "Євробачення" потрапило до Книги рекордів Гіннеса, як найтриваліший щорічний телевізійний музичний конкурс.

"Для всієї моєї команди та для мене - це дуже важлива, місійна історія", - зауважив продюсер.