Актор-воїн Володимир Ращук: Війна - це реальне життя, а не кіно, тому воювати будуть всі

– Нещодавно вийшла друга половина серіалу з вами - "Прикордонники". Розкажіть, про що він для вас та чому ви, чинний військовослужбовець, погодилися на цю роль?

– Я був на фронті, мені подзвонили, спитали чи можу я записати проби. Проби на фронті - це завжди дуже специфічна історія. І вони екстравагантно записуються, особливо, коли треба зіграти діалог з жінкою та їх приходиться грати твоїм побратимам. На фоні обстрілів та руїн. Я підійшов на роль, тож вони були готові чекати, поки мені дозволять в армії поїхати на зйомки. В мене тут завжди війна, але процес знімання не рухався три місяці, поки мене не відпустили. Це мене підкупило. Потім мені сказали, що для них було важливо, щоб актор був військовим і через мого персонажа транслювалась вся правда війни.

Своїх курсантів я навчав, розказував, як себе поводити зі зброєю, проводив вишкіл. Не знаю як би це робив просто якийсь актор, котрий прийшов з вулиці. Я вважаю, що інакше не може бути взагалі. Особливо зараз мені дуже подобається, коли саме актори-воїни, які дійсно воювали, а не розказували, що вони воювали, заступають на такі ролі. І поважаю тих акторів, які нас підтримують та рекомендують.

Володимир Ращук під час зйомок у серіалі "Прикордонники" (фото надане актором)

Водночас є дуже безпринципні, яким по барабану. "Зіграти військового - звісно, я ж актор, це моя професія". А те, що він просто красивий хлопчик у військовій формі, який не нюхав пороху - від цього блювати хочеться. Мені подобається, що у "Прикордонниках" хотіли зробити чесно. Мені дали свободу в моїх діях на майданчику на будь-яку імпровізацію. Режисер та сценаристи прислухалися до моїх пропозицій - це просто космос.

– Ви вірите, що серіали - це не лише розважальний, але і повчальний контент?

– Я зараз дуже сильно топлю за цей навчальний момент, хоча в чистому вигляді це бісить. Не можу сказати, що "Прикордонники" несуть в собі якусь пропаганду. Але я мрію, щоб в нас була сильна пропаганда, але в хорошому сенсі цього слова, де дітей вчать пишатися українськими воїнами та тим фактом, що ти - українець.

Володимир Ращук під час зйомок у серіалі "Прикордонники" (фото надане актором)

– Ви сказали про акторів, які одягають форму та стають красивими хлопчиками, але у військовому. Я зараз часто думаю про режисерів та сценаристів, які з "Жіночого лікаря" стають вісниками історій про війну ("Буча"), чи перебуваючи довгий час закордоном знімають про досвід окупації ("Донька"). Разом з тим, є повна протилежність як Макс Девізоров, актор та нині військовий, написав пʼєсу. Як, на вашу думку, боротися з першими кейсами? Можливо, вас запрошували на такі проєкти?

– Однозначної відповіді на це питання немає. Я також брав участь у Фестивалі перших п'єс, де ставили текст Макса, а він був режисером на іншому матеріалі. Катя Вишня написала пʼєсу "Дружини", про жінок, які чекають чоловіків з фронту. Її постановкою займалась моя дружина, бо хто як не вона знає. І коли ми говоримо про ігрове кіно, в тому числі, наприклад, максимально реалістичне американське як "Перл-Гарбор" або "Врятувати рядового Раяна", то там завжди є доля брехні. І навіть на класику через роки військові експерти кажуть "чепуха". Але війна - це реальне життя. І воювати будуть всі. На мільярд відсотків кажу.

– Всі нанюхаються пороху для майбутніх історій?

– Наведу приклад. В дитинстві я слухав реп. І звісно, це був американський реп. Вони співали про гангста, розборки, блат, як там йде наркоторгівля і таке інше. Вони співали про те, чим вони жили. Потім з'являлися російські реп-гурти, які співають те саме, а насправді ходять у вузеньких штанішках і клєрками бігають на роботу. Вони уявляли й хотіли б бути такими. Але вони не були такими.

Зараз це відбувається у нас. Пишуть про Бучу ті, які там не були. І уявляють, як це може бути. Це блеф. Тому мені дуже хочеться, щоб люди писали про те, що вони прожили. Бо все інше - це хайп. І в мене був досвід, коли намагалися хайпувати на мені. Один проєкт попросив, щоб я записав відео для їхньої презентації на пітчинг Держкіно. Скидають мені сценарій, а у дрімкасті (перелік акторів, яких хочуть закастингувати на майбутній фільм, - Ред.) зовсім інші актори. Їм був потрібен актор-військовий, який просто скаже, що в них класний фільм.

Володимир Ращук став на захист України у 2022 році (фото надане актором)

– В одному зі своїх інтервʼю ви згадуєте цитату Черчилля про культуру, за яку і потрібно воювати. Чи встигаєте ви слідкувати за ситуацією протиправних дій чиновників проти культури, за яку ви воюєте? Наприклад, Держкіно проти Довженко-центру?

– Я поки не доріс, мабуть, до такого рівня, щоб в мене був менеджер, який би мене інформував про ситуацію у новинах. Знаю, що з Довженко-центром відбувається. Знаю, що з Кіностудією Довженка відбувається. Але це все не творчі питання, а політичні. Ті самі, що і тема демобілізації. Все це вчиняється через глобальне: в нас немає при владі жодної людини, яка б любила цю країну, яка б до неї ставилася чесно.

– Ви також в одному своїх інтерв'ю казали, що ви були у терапії після складних бойових задач і періодів. Що, на вашу думку, зараз, на сьогоднішній момент може бути терапевтичним для військових і ветеранів? Чи може в цьому допомогти кіно?

– В нас буде багато роботи, в тому числі з відновлення. І це не лише про відбудову, про яку всі кажуть. Але і про психологічну допомогу. І з кожним симптомом потрібно працювати по-різному. В мене у підрозділі є ходяча енциклопедія, а є, можливо, чоловік, який ніколи не читав книг. Чи можна вважати, що один фільм буде для них однаково працювати? Ні.

Це питання стосується тієї ж історії, що і попередні: людям та державі, глобально пох*** на військовослужбовців. Найкраща і найпотужніша терапія для бійців сьогодні - це повна мобілізація, підготовка резервів і заміна. Оце була б реабілітація для всіх, хто зараз в окопі - відпочинок після повної заміни на полі бою.

Володимир Ращук захищає Україну з 2022 року (фото надане актором)

– Ваша донька вже доросла, але розкажіть: як, на вашу думку, виховати покоління націоналістів, яким буде не все одно на свою країну? Якщо ми вже говорили про пропаганду, то ще менше в нас сьогодні виробляють дитячого контенту...

– Я можу, звісно, сказати, що цю казочку всім треба прочитати перед сном й ваша дитина прокинеться націоналісткою. Але так не буває. Зараз є одна велика проблема. Якщо в дитячих садочках та школах у нас є вчителі, вихователі, які говорять російською - це біда. Вони виховують думати російською. Бо ці люди вже ніколи не почнуть думати українською, а значить і нічому українському вони не навчать. Я вам кажу це як малорос зі стажем - я із Маріуполя і 35 років думав й говорив російською.

Друга біда - батьки, які говорять російською вдома. Люди не мають своєї ідентифікації. Для нас це сьогодні надважливо. Зараз скажуть, що я роздуваю знову цю проблему. А мені вона болить! Тому що всі роки з історії України, які я знаю, а це останні 400 років, все українське знищувалося. Вважалося, що ми окраїна і нас не існує. Тому рецепт один: якщо ти українець - ти не знаєш російської мови.

– Чи було щось, книга або фільм, що вам відкрило очі на сенси, на які ви зараз спираєтеся?

– Я дуже любив і люблю Ірину Фаріон. І в надважкі часи на фронті ми надихалися, коли слухали її уроки. Я мріяв, щоб вона була міністеркою освіти, бо те, що вона могла б дати, це просто база.

Володимир Ращук вважає, що юні українці не повинні знати російську (фото надане актором)