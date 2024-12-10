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Володимир Остапчук втретє став батьком: перше фото малюка

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Іванна Пашкевич

Український телеведучий Володимир Остапчук втретє став батьком. Відповідний допис з'явився у соцмережах шоумена та його дружини Катерини Полтавської.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram подружжя.

Володимир опублікував серію зворушливих світлин з пологового будинку, на яких видно ніжки малюка та руки новоспечених батьків.

"10.12.2024. Остапчук Тимофій", - підписала знімки пара.

Володимир Остапчук втретє став батьком (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Хлопчик народився з вагою 3020 грамів та зростом 53 сантиметрів.

Cкріншот

Зазначимо, Володимир Остапчук від першого шлюбу з Оленою Войченко виховує двох дітей - доньку Емілію та сина Евана.

З Катериною Полтавською знаменитість почав зустрічатися восени 2022-го, а вже наступного - одружився.

Для телеведучого це третя дитина, а от його дружина стала мамою вперше.

Володимир Остапчук і Катерина Полтавська (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Раніше шоумен розповідав, що вони з коханою давно планували її вагітність та мріяли про народження малюка. Закохані серйозно поставилися до цього і звернулися до лікарів, аби пройти необхідні обстеження.

Остапчук зізнався, що завагітніти Катерині вдалося швидко, а повідомила про свій новий статус, коли вони їхали в авто.

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Володимир ОстапчукДітиНародження дитини