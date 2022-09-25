Володимир Кличко: премія M100 Media Award, якою нагородили всіх українців, дістанеться Нацмузею історії

"Кілька днів тому народ України нагороджено Європейською премією за свободу. Я мав честь отримати її від імені всіх українців. Ця нагорода дістанеться Національному музею історії України, де тема боротьби нашого народу за свободу посідає головне місце", - заявив Володимир Кличко.

Він також зазначив, що бажання українців жити у вільному світі ніколи не буде зламано.

"Росія розуміє лише мову сили. Бажання жити у вільному світі сприймає як слабкість. Чого вона не врахувала, то це різницю - українці не бояться Росію. Тепер це бачить увесь світ. "Немає нації у світі, яка б так пристрасно демонструвала цінність свободи за останні кілька місяців", - йдеться в обґрунтуванні рішення вручити премію M100 Sanssouci Colloquium Media Award українцям. Це правда. Свобода всередині нас. Вона ніколи не буде зламана. Ані диктаторами, ані імперіями зла. Вони впадуть. А наша свобода була і буде. Україна була і буде! Слава Україні", - додав Кличко.

Раніше повідомлялося, що престижною німецькою премією в галузі ЗМІ M100 Media Award цього року нагородили народ України "за мужність та стійкість у боротьбі проти російського вторгнення". Від імені народу України нагороду отримав 15 вересня Володимир Кличко.

Премію M100 Media Award присуджують з 2005 року за внесок у захист свободи ЗМІ та свободи слова, а також у зміцнення демократичних принципів і взаєморозуміння у Європі.

Раніше премію отримували ексміністр закордонних справ Німеччини Ганс-Дітріх Геншер, засновник організації "Лікарі без кордонів", французький журнал Charlie Hebdo та інші.