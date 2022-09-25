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Владимир Кличко: премия M100 Media Award, которой наградили всех украинцев, достанется Нацмузею истории

Фото: Владимир Кличко (facebook com)
Автор: Александр Мороз

Владимир Кличко передаст в Национальный музей истории Украины европейскую премию M100 Media Award, которая в этом году была присуждена всем украинцам за стремление к свободе.

Об этом Владимир Кличко написал в Facebook .

"Несколько дней назад народ Украины был награжден Европейской премией за свободу. Я имел честь получить ее от имени всех украинцев. Эта награда достанется Национальному музею истории Украины, где тема борьбы нашего народа за свободу занимает главное место", - заявил Владимир Кличко.

Он также отметил, что желание украинцев жить в свободном мире никогда не будет сломлено.

"Россия понимает только язык силы. Желание жить в свободном мире воспринимает как слабость. Чего она не учла, так это разницу - украинцы не боятся Россию. Теперь это видит весь мир. "Нет нации в мире, которая так страстно демонстрировала бы ценность свободы за последние несколько месяцев", - говорится в обосновании решения вручить премию M100 Sanssouci Colloquium Media Award украинцам. Это правда. Свобода внутри нас. Она никогда не будет сломлена. Ни диктаторами, ни империями зла. Они падут. А наша свобода была и будет. Украина была и будет! Слава Украине", - добавил Кличко.

Ранее сообщалось, что престижной немецкой премией в области СМИ M100 Media Award в этом году наградили народ Украины "за мужество и стойкость в борьбе против российского вторжения". От имени народа Украины награду получил 15 сентября Владимир Кличко.

Премию M100 Media Award присуждают с 2005 года за вклад в защиту свободы СМИ и свободы слова, а также укрепление демократических принципов и взаимопонимание в Европе.

Ранее премию получали экс-министр иностранных дел Германии Ганс-Дитрих Геншер, основатель организации "Врачи без границ", французский журнал Charlie Hebdo и другие.

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