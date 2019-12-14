Вольны делать что хотят: Кейт Миддлтон убрала какие-либо ограничения для детей

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон старается воспитывать детей правильно, а потому очень внимательно относится к желаниям Джорджа и Шарлоты. По этой причине на Рождество она решила позволить любознательным детям показать свои творческие навыки, передает Closer Weekly.

Источники утверждают, что Кейт Миддлтон активно привлекает детей к семейным хлопотам перед рождественскими праздниками, чтобы все делалось весело и сообща. В 2019 году Кейт решила, что дети уже довольно взрослые, а потому им можно поручить процесс украшения рождественской елки.

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

"Малыши должны учесть несколько факторов. Их годовалый брат Луи обожает всё яркое и блестящее, поэтому на ёлке будет разноцветная гирлянда. На ветках также должны висеть сладкие игрушки-леденцы, которые запрещено есть до наступления праздника. Во всем остальном они вольны украсить ёлку так, как им хочется. Кейт уверена, что детям полезно доверять семейные традиции и позволять проявить свою творческую сторону", - поделился источник.

Отмечается, что королевская семья намерена встретить Рождество в Сандрихемском дворце, который является частью усадьбы Виндзорской династии в Норфолке.