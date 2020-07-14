Волны 3G и 4G безвредны: ученые провели эксперимент на рыбах

Ученые провели эксперимент и проверили воздействие радиоволн 3G и 4G на живые существа. Подопытными исследователей стали рыбы.

Биологи из Университета Орегона в США проверили воздействие радиоволн на рыбах. В ходе эксперимента ученые также проверили, будут ли радиоволны связи иметь воздействие на икру рыбок данио-рерио. Об этом пишет издание Plos.

Ученые заявили, что воздействие частот связи 3G и 4G абсолютно безвредны, и частота 3,5 ГГц абсолютно не влияет на уровень смертности.

Икру рыб после оплодотворения, начиная с шести часов до двух неделю подвергали воздействию радиоволн. Через три недели икру отправили для исследования на предмет морфологических и поведенческих изменений в лабораторию.

В уровне смертности, морфологии и реакции на свет изменений обнаружено не было. Был обнаружен некоторый уровень нарушения сенсомоторики.

Как объяснили специалисты, радиоволны могли вызвать изменения на молекулярном уровне и вероятно, что эти изменения проявятся в более позднем возрасте.

По словам ученых, исследование показало, что радиоволны частоты 3,5 ГГц обладают очень мягким воздействием, и единственное на что они могут повлиять в незначительном количестве - это на подавление сенсомоторных функций.

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