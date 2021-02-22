На Прикарпатье из-за вспышки COVID-19 установили карантинные блокпосты (список)
В Ивано-Франковской области для усиления безопасности и в связи со вспышкой коронавируса установили 16 контрольно-пропускных пунктов. Там работают медики полицейские, спасатели и военные Нацгвардии.
Об этом сообщает Национальная полиция Ивано-Франковской области.
На контрольно-пропускных пунктах правоохранители и медики осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг гражданам и при необходимости проверяют документы. В случае выявления признаков заболевания у людей их направлять в медицинские учреждения.
5 карантинных пунктов будут работать в круглосуточном режиме:
- Ивано-Франковск (автодорога Н-10, Калужское шоссе)
- Ивано-Франковск (автодорога Н-09, ул. Галицкая)
- с. Черниев (автодорога Н-09)
- с. Делятин, Надворнянский район (автодорога Н-09);
- с. Яблуница, Надвирнянский район (автодорога Н-09).
Еще 11 пунктов будут работать с 06:00 до 21:00, а именно:
- с. Драгомирчаны (автодорога Н-09);
- Ивано-Франковск (автодорога Н-18, улица. Тисменицкая)
- с. Отыния, Коломийского района (автодорога Н-10);
- с. Ивановка, Коломыйского района (автодорога Т-0905)
- с. Мишин, Коломыйского района (автодорога Р-24);
- с. Турка, Коломыйского района (автодорога местного значения);
- с. Корнич, Коломыйского района (автодорога Н-10);
- с. Гвоздец, Коломыйского района (автодорога Р-24);
- с. Грохолин лес, Надвирнянского района (автодорога Н-09);
- с. Цуцилов, Надвирнянского района (автодорога Т-0906)
- пгт. Ворохта, Надвирнянского района (автодорога Р-24).
Кроме того, правоохранители проводят разъяснительную работу с участниками дорожного движения, объясняют им о важности соблюдения карантина и призывают граждан ограничить передвижение и выезжать только при крайней необходимости.
Карантинные блокпосты (фото: if.npu.gov.ua)
Как мы ранее писали, в Ивано-Франковской области из-за вспышки коронавируса устанавливают карантинные блокпосты.