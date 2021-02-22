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Ця хвиля буде важкою: лікар попередила про небезпеку спалаху коронавірусу на Прикарпатті

Новость на русском → Понеділок 22 лютого 2021 11:47
Ця хвиля буде важкою: лікар попередила про небезпеку спалаху коронавірусу на Прикарпатті Лікар розповіла про спалах коронавірусу на Прикарпатті (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Нова хвиля коронавірусу в Україні буде дуже важкою, адже хворі на Прикарпатті відчувають дуже важкі ускладнення після хвороби.

Про це повідомила головний лікар Городенківської районної лікарні Олександра Косовець, пише видання "Край".

Доктор зазначила, що останнім часом у лікарні не вистачає місць для пацієнтів, тому неврологічне відділення перепрофілювали для хворих COVID-19.Також медик зазначила, що останнім часом почастішали захворювання серед дітей.

"Таких важких ускладнень, які спостерігаються зараз, не було протягом усього періоду COVID-19. Лікування ускладнених випадків дороге, деякі препарати доводилося збирати по всіх аптеках. Ця хвиля COVID-19 буде важкою. Напевно, вірус дуже сильно мутував, адже є випадки, коли хворі взагалі не відчули, що у них є серйозні проблеми в легенях, а прояви мінімальні", – сказала лікар.

Косовець зазначила, що останнім часом люди в громадських місцях забувають міряти температуру і не звертають на це увагу.

"Субфебрильна температура 37,1-37,2 - багато людей не звертають на неї увагу і продовжують відвідувати громадські місця без обстеження ПЛР. Серйозною проблемою є також те, що всі змучилися і перестали міряти температуру взагалі перед тим як йти на роботу чи до школи", - розповіла медик.

Як ми писали раніше, на Прикарпатті через спалах COVID-19 встановили карантинні блокпости.

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