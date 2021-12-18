Не волк - а болонка: Комаровский высказался об Омикроне и откуда он взялся

Заражение штаммом коронавируса Омикрон уже зафиксировано в Украине официально у одного пациента, при этом на фоне роста количества стран, где циркулирует этот очень заразный малоизученный вариант COVID, в обществе возникает "паника". Доктор Евгений Комаровский поделился мнением, насколько опасения оправданы.
Об этом известный педиатр и ведущий высказался на канале "Украина".
Также детский врач назвал ряд версий - гипотез о возможных причинах появления штамма Омикрон, который отличается от других штаммов более легким течением болезни при заражении.
Для этого Комаровский начал с образных примеров, призвав представить "самый первородный уханьский коронавирус" - условным "волком".
"И затем возникли другие вирусы: Альфа, Бета, Дельта - они похожи на этого волка. Но в то же время их можно сравнить с собаками, лайкой, овчаркой... но, тем не менее, они похожи на волка. И вдруг появляется вирус, который больше похож на йоркширскую блондинку или на болонку, а не на волка!" - объяснил он.
При этом доктор отметил, что эволюционного пути этого превращения вирусов никто не видел.
Комаровский рассказал, что существует четыре версии о новом штамме.
В итоге доктор Комаровский призывает украинцев не слишком переживать из-за Омикрона, но продолжать придерживаться карантинных профилактических мер, а также прививаться от COVID-19.
"Но не стоит впадать в панику, продолжаем делать все то, что и раньше: вакцинироваться, носить маски в общественных местах и так далее", - заключил врач.
Напомним, перед этим о штамме Омикрон высказалась Ольга Голубовская, которая тоже призвала не паниковать из-за появления вируса в Украине. Также инфекционист отметила, что этот зафиксированный вариант коронавируса - не первый случай Омикрона в нашей стране.