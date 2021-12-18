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Уже не первый в Украине: Голубовская рассказала о пациенте с Омикроном

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Суббота 18 декабря 2021 14:40
Уже не первый в Украине: Голубовская рассказала о пациенте с Омикроном Фото: Ольга Голубовская, заслуженный врач Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине зафиксирован случай заражения штаммом коронавируса "Омикрон" у пациента, который вернулся из путешествия в ОАЭ. Оказывается, мужчина уже болел COVID-19 прежде, рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Об этом 18 декабря передает УНН.

Она отметила, что пациент находился на лечении в клинике "Оберег", а вариант "Омикрон" удалось выявить благодаря "правильно собранному эпидемиологическому анамнезу"

"Этот пациент уже раньше болел коронавирусной инфекцией где-то несколько месяцев назад, а сейчас он приехал из ОАЭ, и снова у него повысилась температура тела до достаточно высоких цифр, снова он заболел, но само течение заболевания у него не тяжелое и он находится под наблюдением, хотя выписался уже из стационара", - рассказала Голубовская.

Медики уже дали пациенту рекомендации, и теперь будут наблюдать "чем это все закончится", добавила она.

При этом Голубовская отметила, что это уже не первый случай Омикрона в Украине, при этом призвала не паниковать.

"Врачи уже видят, как начинают болеть пациенты по второму разу, и это понятно, потому что Омикрон, если мы говорили, что Дельта заразный вариант, намного более заразный, чем предыдущие, то этот ещё более заразный, чем Дельта", - обратила внимание заслуженный врач Украины.

Голубовская подчеркивает, что этот вариант "пока не показывает более тяжелые случаи заболевания".

"Наоборот, пока все случаи довольно не тяжелые. Мы видим на сегодняшний день как пациенты, которые имеют высокие титры антител, особенно когда поствакцинальные антитела, очень высокие титры по несколько тысяч, однако тоже болеют, но болеют пока не тяжело", - рассказала врач.

Она выразила надежду, что ситуация не будет меняться, если не произойдет "каких-то спонтанных мутаций".

"Но за теми сообщениями, которые мы наблюдаем и по всему миру, этот вариант, да, вызывает взрывчатые распространенные случаи заболевания, но именно оно протекает не тяжело", - рассказала Голубовская.

Как сообщалось, ранее врач назвала опасные признаки после перенесенного COVID-19 без симптомов и объяснила, что сигнализирует о необходимости пройти комплексное обследование.

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Ольга Голубовская Омикрон Коронавирус
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