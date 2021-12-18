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Не волк - а болонка: Комаровский высказался об Омикроне и откуда он взялся

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Суббота 18 декабря 2021 21:09
Не волк - а болонка: Комаровский высказался об Омикроне и откуда он взялся Фото: Евгений Комаровский рассказал о штамме Омикрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Заражение штаммом коронавируса Омикрон уже зафиксировано в Украине официально у одного пациента, при этом на фоне роста количества стран, где циркулирует этот очень заразный малоизученный вариант COVID, в обществе возникает "паника". Доктор Евгений Комаровский поделился мнением, насколько опасения оправданы.

Об этом известный педиатр и ведущий высказался на канале "Украина".

Также детский врач назвал ряд версий - гипотез о возможных причинах появления штамма Омикрон, который отличается от других штаммов более легким течением болезни при заражении.

"Болонка, а не волк"

Для этого Комаровский начал с образных примеров, призвав представить "самый первородный уханьский коронавирус" - условным "волком".

"И затем возникли другие вирусы: Альфа, Бета, Дельта - они похожи на этого волка. Но в то же время их можно сравнить с собаками, лайкой, овчаркой... но, тем не менее, они похожи на волка. И вдруг появляется вирус, который больше похож на йоркширскую блондинку или на болонку, а не на волка!" - объяснил он.

При этом доктор отметил, что эволюционного пути этого превращения вирусов никто не видел.

Откуда мог взяться Омикрон

Комаровский рассказал, что существует четыре версии о новом штамме.

  • "Первая - что именно "Омикрон" долго жил в организме ВИЧ-инфицированных людей. И в итоге начал передаваться другим людям. Но если такой вирус не смог убить человека с ВИЧ, чей иммунитет и так ослаблен, то скорее всего и остальным неопасен", - размышляет педиатр.
  • Вторая версия - что вариант коронавируса Омикрон мутировал в организме грызунов.
  • Третья - мутировавший вирус "вышел" из африканской страны, где "нет нормального медицинского контроля".
  • Четвертая - что "Омикрон" обменялся фрагментами генома с одним из уже существующих коронавирусов, которым болеют люди.

Как себя защитить

В итоге доктор Комаровский призывает украинцев не слишком переживать из-за Омикрона, но продолжать придерживаться карантинных профилактических мер, а также прививаться от COVID-19.

"Но не стоит впадать в панику, продолжаем делать все то, что и раньше: вакцинироваться, носить маски в общественных местах и так далее", - заключил врач.

Напомним, перед этим о штамме Омикрон высказалась Ольга Голубовская, которая тоже призвала не паниковать из-за появления вируса в Украине. Также инфекционист отметила, что этот зафиксированный вариант коронавируса - не первый случай Омикрона в нашей стране.

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Доктор Комаровский Евгений Комаровский Омикрон Коронавирус
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