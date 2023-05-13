На Волині замість житлового будинку звели церкву МП, де моляться на Путіна (відео)

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Деталі скандалу

Церква Різдва Пресвятої Богородиці у селі Рачин в лютому 2019 року офіційно стала частиною ПЦУ. Тоді митрополит Луцький і Волинський Михаїл видав розпорядження про прийняття релігійної громади села, яка виявила бажання покинути московський патріархат.

Однак місцевий священник церкви, яка до цього належала до московського патріархату, не підтримав рішення більшості людей. Він зібрав довкола себе прибічників "руского міра" й разом з ними вирішив знайти нове приміщення для проведення служінь.

За словами місцевої жительки, прихожани МП "десь збирались деякий час", а потім разом зі священником взагалі почали будувати нову церкву.

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Що каже голова громади?

Голова Горохівської громади Віктор Годик каже, що до нього з місцевих "ніхто не звертався, ніхто нічого не казав".

"Мені реально невідомо, що там і як, хто там молиться. Я знаю, що там відкривали якусь церкву в хаті, чи де. То ми обговорювали з представниками правоохоронних органів. Якщо це підтвердиться, то будемо вирішувати на рівні правоохоронних органів", - сказав він.

Голова громади пообіцяв з’ясувати усю інформацію і дізнатися, чи дійсно там моляться за російських солдатів.

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Реакція людей

Думки людей щодо даної скандальної ситуації розділились на два табори. Одні стверджують, що дійсно так і є, інші - прихильники МП - ображають журналістів телеканалу.