На Волыни вместо жилого дома построили церковь МП, где молятся на Путина (видео)

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Детали скандала

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Рачин в феврале 2019 официально стала частью ВЦУ. Тогда митрополит Луцкий и Волынский Михаил издал распоряжение о принятии религиозной общины села, изъявившей желание покинуть московский патриархат.

Однако местный священник церкви, которая до этого принадлежала московскому патриархату, не поддержал решение большинства людей. Он собрал вокруг себя сторонников русского мира и вместе с ними решил найти новое помещение для проведения служений.

По словам местной жительницы, прихожане МП "где-то собирались некоторое время", а затем вместе со священником вообще начали строить новую церковь.

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Что говорит глава общества?

Глава Гороховской общины Виктор Годик говорит, что к нему из местных "никто не обращался, никто ничего не говорил".

"Мне реально неизвестно, что там и как, кто там молится. Я знаю, что там открывали какую-то церковь в доме или где. То мы обсуждали с представителями правоохранительных органов. Если это подтвердится, то будем решать на уровне правоохранительных органов", - сказал он.

Глава общины пообещал выяснить всю информацию и узнать, действительно ли там молятся за русских солдат.

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Реакция людей

Мнения людей по данной скандальной ситуации разделились на два лагеря. Одни утверждают, что действительно так и есть, другие – сторонники МП – оскорбляют журналистов телеканала.