На Волині спалах туберкульозу у дітей: що кажуть лікарі

Туберкульоз у дітей на Волині

Наймолодшій пацієнтці лише 11 місяців. Наразі вона проходить лікування в обласному фтизіопульмонологічному центрі у Луцьку та за словами фахівців, дівчинку було вакциновано.

Статистика з цього захворювання лікарів насторожує. Станом на початок лютого зареєстровано вже 27 дітей із туберкульозом. Є навіть один летальний випадок, на жаль - померла 4-річна дитина.

За весь 2022 рік у регіоні перехворіли на туберкульоз 19 дітей.

Що кажуть медики

"Цих дітей заразили або батьки, або люди, з якими вони контактували. Відповідно, ми маємо недовиявлення хвороби серед дорослого населення. Дві дитини в середньому стані тяжкості. Всі інші - у задовільному", - розповіла директор КП ВОФМЦ Наталія Чурсіна.

Усі діти лікуються амбулаторно і, як пояснює лікар, більшість дітей вакциновані від БЦЖ. Це щеплення від туберкульозу не захищає, але знижує ризик летального випадку та сприяє більш легкому перебігу хвороби у разі зараження.

"У нас були перебої з постачанням вакцини БЦЖ. І не всі батьки вакцинували своїх дітей. Тому, я радила б батькам, у кого не щеплені діти, звернутися до сімейного лікаря для того, щоб пройти обстеження", - додала Чурсіна.

Згідно з рекомендаціями лікарів щеплення БЦЖ потрібно робити новонародженим, на третій день життя. І хоча більш як 80% вакцинують, є випадки, коли батьки відмовляються від щеплення.

"Як правило, ці відмови ґрунтуються на особистих причинах, релігійних переконаннях. Є пацієнти, яких ми не вакцинуємо через їх стан", - додав директор КП "Луцький клінічний пологовий будинок" Сергій Сябрук.

Основне протипоказання – вага немовляти нижче 2 кг. Але коли малюк набирає потрібну вагу і стан покращується, можна робити щеплення.

Медики вважають, що на спалах туберкульозу вплинув також коронавірус, через який значно погіршився стан імунітету населення. Вплинула на це робота "первинки", коли тривалий час пацієнтів обслуговували онлайн.

Додала проблем і війна, оскільки організм стає вразливішим і хвороба може розвиватися на тлі стресу. Тому лікарі закликають дорослих та дітей приділяти більше часу здоров'ю та обстежитись.

Симптоми туберкульозу у дітей

Туберкульоз - це хронічний процес, який може вражати різні сфери організму. Збудником є мікобактерія, яка потрапляє у дихальні шляхи та легені повітряно-краплинним шляхом. Джерелом палички Коха можуть бути заражені люди з відкритою формою хвороби і які перебувають у тривалому контакті з дитиною - члени сім'ї, колектив дитячого садка, школи тощо.

Збудник потрапляє у дихальну систему, а звідти – у лімфатичні вузли й може поширитися на інші органи.

До речі, існують й інші типи зараження через харчові продукти (наприклад, молоко), і тоді вогнище локалізації може бути в шлунку або кишечнику. Також у медичній практиці описані випадки зараження через шкіру, слизові оболонки та внутрішньоутробні – від матері дитині.

Перші ознаки:

Млявість, апатія, скарги на слабкість, відсутність апетиту, складність із концентруванням.

Погіршення нічного сну.

Втрата ваги, шкіра набуває неприродної блідості, в очах - блиск.

Сухий кашель, який на ранніх етапах легко сплутати зі звичайною застудою. При туберкульозі кашель сухий і тримається понад три тижні. Потім з'являється мокрота, часто з домішками.

Температура коливається від 37 до 38 градусів. Вночі можлива надмірна пітливість

При локалізації в шлунку може бути пронос, блювання, наявність крові в калі.

При виявленні симптомів та підозрі на туберкульоз варто звернутися до лікаря якнайшвидше і пройти обстеження. Найшвидший і найточніший метод виявлення туберкульозу - тест ПЛР.