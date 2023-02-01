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У Луцьку чоловік зі шкіри на животі дістав величезного паразита: що відомо

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Луцьк, Середа 01 лютого 2023 15:00
У Луцьку чоловік зі шкіри на животі дістав величезного паразита: що відомо На Волині чоловік дістав зі шкіри на животі величезного паразита (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Луцьк Волинської області у лікарню до медиків звернувся 29-літній чоловік. За допомогою він прийшов вже після того, як дістав з під шкіри на животі 12-сантиметрового гельмінта.

Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб у Facebook.

Як чоловік виявив гельмінта

За його словами, він відчув сильне свербіння шкіри в зоні живота та помітив підшкірне рухоме ниткоподібне утворення. Після цього він самостійно дістав паразита завдовжки понад 12 см.

Гельмінта доставили у мікробіологічну лабораторію, де було підтверджено, що це дирофіляріоз. Наразі хворий почувається задовільно.

Зі слів хворого, минулого року на відпочинку на природі чи польових роботах в інших регіонах він не був, за межі України не виїжджав. експерти кажуть, що все це свідчить про місцеву передачу збудника.

Це перший випадок дирофіляріозу цьогоріч на Волині. 2022 року в області було зареєстровано 3 випадки захворювання, два з яких мали місцеву передачу збудника та один завезений з Польщі.

Що таке дирофіляріоз

Фахівці кажуть, що дирофіляріоз - це паразитарне захворювання, яке викликається гельмінтами роду Dirofilaria. Зазвичай хворобу виявляють у домашніх тварин, собак, кішок та хижаків. У людини розвивається, як правило, підшкірний дирофіляріоз.

Безпосередньо від собак і кішок людина не заражається. Зараження відбувається лише при укусі інфікованою комахою, частіше комаром, який насмоктався крові зараженої тварини.

Далі через укус комахи до організму людини потрапляють личинки паразита, де вони й ростуть. Людина не може заразити іншу людину, тому що статевої зрілості в організмі людини гельмінт не досягає.

Паразити можуть мігрувати на відстань до 30 см на добу. Від моменту зараження людини - укусу комара до утворення пухлини проходить від 1 місяця до 2 років.

Як вберегтися

З метою профілактики, фахівці рекомендують:

  • здійснювати заходи з захисту від нападу комарів на людей (встановлювати в оселі протимоскітні сітки на вікна та двері, та носити одягу з довгими рукавами, щоб максимально закрити тіло);
  • проводити своєчасне профілактичне лікування (дегельмінтизації) домашніх та безпритульних тварин;
  • при перших скаргах негайно звертатись до лікаря та в жодному разі не намагатись витягнути гельмінта самостійно.

У Луцьку чоловік зі шкіри на животі дістав величезного паразита: що відомо

Що відомо про дирофіляріоз (facebook.com/volindses.com.ua)

Раніше ми повідомляли, що у Львові з ока дитини дістали 10-сантиметрового гельмінта.

Також ми писали, що у рівненській лікарні з щоки пацієнта витягли величезного гельмінта. Такий випадок дуже шокував лікарів.

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