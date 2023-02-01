В Луцке мужчина из кожи на животе достал огромного паразита: что известно

В городе Луцк Волынской области в больницу к медикам обратился 29-летний мужчина. За помощью он пришел уже после того, как достал из-под кожи на животе 12-сантиметрового гельминта.

Об этом сообщили на странице Волынского областного центра контроля и профилактики болезней в Facebook .

Как мужчина обнаружил гельминта

По его словам, он почувствовал сильный зуд кожи в зоне живота и заметил подкожное подвижное нитевидное образование. После этого он самостоятельно достал паразита длиной более 12 см.

Гельминт был доставлен в микробиологическую лабораторию, где было подтверждено, что это дирофиляриоз. Пока больной чувствует себя удовлетворительно.

По словам больного, в прошлом году на отдыхе на природе или полевых работах в других регионах он не был, за пределы Украины не уезжал. Эксперты говорят, что все это свидетельствует о местной передаче возбудителя.

Это первый случай дирофиляриоза в этом году на Волыни. В 2022 году в области было зарегистрировано 3 случая заболевания, два из которых имели местную передачу возбудителя и один завезен из Польши.

Что такое дирофиляриоз

Специалисты говорят, что дирофиляриоз - это паразитарное заболевание, вызываемое гельминтами рода Dirofilaria. Обычно болезнь обнаруживают у домашних животных, собак, кошек и хищников. У человека развивается, как правило, подкожный дирофиляриоз.

Непосредственно от собак и кошек человек не заражается. Заражение происходит только при укусе инфицированным насекомым, чаще комаром, насосавшимся крови зараженного животного.

Далее через укус насекомого в организм человека попадают личинки паразита, где они и растут. Человек не может заразить другого человека, потому что половой зрелости в организме человека гельминт не достигает.

Паразиты могут мигрировать на расстояние до 30 см в сутки. От момента заражения человека - укуса комара до образования опухоли проходит от 1 месяца до 2 лет.

Как уберечься

С целью профилактики специалисты рекомендуют:

осуществлять меры по защите от нападения комаров на людей (устанавливать в доме противомоскитные сетки на окна и двери, и носить одежду с длинными рукавами, чтобы максимально закрыть тело);

проводить своевременное профилактическое лечение (дегельминтизации) домашних и бездомных животных;

при первых жалобах немедленно обращаться к врачу и ни в коем случае не пытаться вытянуть гельминт самостоятельно.

Что известно о дирофиляриозе (facebook.com/volindses.com.ua)