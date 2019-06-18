ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У вокалиста культовой рок-группы обнаружили рак горла

STYLERПерсоны    18.06.2019 - 10:55
У вокалиста культовой рок-группы обнаружили рак горла
Дэйв Мастейн и группа Kiss (фото: instagram.com/davemustaine)

У 57-летнего Дэйва Мастейна из Megadeth диагностировали рак

У солиста легендарной рок-группы Megadeth Дэйва Мастейна обнаружили рак горла. Об этом сам музыкант сообщил фанатам в своем Instagram-аккаунте.

Артист отметил, что сейчас он очень тесно работает с врачами, которые представили 57-летнему гитаристу и вокалисту план лечения. Если все пойдет по плану, Дэйву удастся побороть страшную болезнь. Врачи верят в успех на 90 %. Лечение, к слову, уже началось.

У вокалиста культовой рок-группы обнаружили рак горла

Дэйв Мастейн (фото: instagram.com/davemustaine)

"У меня диагностировали рак горла. Это, конечно, болезнь, с которой нужно бороться, но раньше я уже сталкивался с разными препятствиями... Я тесно сотрудничаю со своими врачами, и мы наметили план лечения, который, по их мнению, даст 90 % успеха", - написал артист и добавил, что в связи с этим большинство концертов Megadeth в этом году будут отменены.

При этом Мастейн пообещал, что он сделает все возможное, чтобы группа вернулась на сцену как можно скорее.

"Тем временем Кико, Дэвид, Дирк и я в студии, работаем над продолжением "Dystopia". Не могу дождаться, когда все ее услышат. Я так благодарен всей своей команде - семье, врачам, участникам группы, тренерам и многим другим. Я буду держать всех в курсе. До скорой встречи", - сказал Дэйв.

У вокалиста культовой рок-группы обнаружили рак горла

Дэйв Мастейн (фото: instagram.com/davemustaine)

Дэйв Мастейн родился 13 сентября 1961 года в США. До того, как создать легендарную трэш-метал-группу Megadeth, играл в не менее культовой команде - Metallica. Артист не раз попадал во всевозможные рейтинги и топы и на сегодняшний день считается одним из 100 лучших гитаристов мира. В 2017 году Megadeth во главе с Дэйвом были удостоены премии "Грэмми" за композицию "Dystopia".

Megadeth - Dystopia

Ранее Сергей Притула рассказал о трагедии в семье.

Напомним, не так давно Уляна Супрун поведала о том, от чего чаще всего гибнут люди, а также развеяла популярный миф о смертности.

Янина Соколова: Рак – это болезнь, которую может вылечить только любовь тех, кто с тобой рядом Тяжело на душе: украинская певица рассказала, как изменилась ее жизнь после рака
Новости Украины рак
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь