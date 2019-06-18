У вокалиста культовой рок-группы обнаружили рак горла

Дэйв Мастейн и группа Kiss (фото: instagram.com/davemustaine)

У 57-летнего Дэйва Мастейна из Megadeth диагностировали рак

У солиста легендарной рок-группы Megadeth Дэйва Мастейна обнаружили рак горла. Об этом сам музыкант сообщил фанатам в своем Instagram-аккаунте.

Артист отметил, что сейчас он очень тесно работает с врачами, которые представили 57-летнему гитаристу и вокалисту план лечения. Если все пойдет по плану, Дэйву удастся побороть страшную болезнь. Врачи верят в успех на 90 %. Лечение, к слову, уже началось.

Дэйв Мастейн (фото: instagram.com/davemustaine)

"У меня диагностировали рак горла. Это, конечно, болезнь, с которой нужно бороться, но раньше я уже сталкивался с разными препятствиями... Я тесно сотрудничаю со своими врачами, и мы наметили план лечения, который, по их мнению, даст 90 % успеха", - написал артист и добавил, что в связи с этим большинство концертов Megadeth в этом году будут отменены.

При этом Мастейн пообещал, что он сделает все возможное, чтобы группа вернулась на сцену как можно скорее.

"Тем временем Кико, Дэвид, Дирк и я в студии, работаем над продолжением "Dystopia". Не могу дождаться, когда все ее услышат. Я так благодарен всей своей команде - семье, врачам, участникам группы, тренерам и многим другим. Я буду держать всех в курсе. До скорой встречи", - сказал Дэйв.

Дэйв Мастейн (фото: instagram.com/davemustaine)

Дэйв Мастейн родился 13 сентября 1961 года в США. До того, как создать легендарную трэш-метал-группу Megadeth, играл в не менее культовой команде - Metallica. Артист не раз попадал во всевозможные рейтинги и топы и на сегодняшний день считается одним из 100 лучших гитаристов мира. В 2017 году Megadeth во главе с Дэйвом были удостоены премии "Грэмми" за композицию "Dystopia".

Megadeth - Dystopia

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