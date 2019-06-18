У вокаліста культової рок-групи виявили рак горла

Дейв Мастейн і група Kiss (фото: instagram.com/davemustaine)

У 57-річного Дейва Мастейна з Megadeth діагностували рак

У соліста легендарної рок-групи Megadeth Дейва Мастейна виявили рак горла. Про це сам музикант повідомив фанатам в своєму Instagram-акаунті.

Артист зазначив, що зараз він дуже тісно працює з лікарями, які представили 57-річному гітаристу і вокалісту план лікування. Якщо все піде за планом, Дейву вдасться побороти страшну хворобу. Лікарі вірять в успіх на 90 %. Лікування, до речі, вже почалося.

Дейв Мастейн (фото: instagram.com/davemustaine)

"У мене діагностували рак горла. Це, звичайно, хвороба, з якою потрібно боротися, але раніше я вже стикався з різними перешкодами... Я тісно співпрацюю зі своїми лікарями, і ми намітили план лікування, який, на їхню думку, дасть 90 % успіху", - написав артист і додав, що у зв'язку з цим більшість концертів Megadeth в цьому році будуть скасовані.

При цьому Мастейн пообіцяв, що він зробить все можливе, щоб група повернулася на сцену якомога швидше.

"Тим часом Кіко, Девід, Дірк і я в студії, працюємо над продовженням "Dystopia". Не можу дочекатися, коли всі її почують. Я такий вдячний всій своїй команді - сім'ї, лікарям, учасникам групи, тренерам і багатьом іншим. Я буду тримати всіх в курсі. До скорої зустрічі", - сказав Дейв.

Дейв Мастейн (фото: instagram.com/davemustaine)

Дейв Мастейн народився 13 вересня 1961 року в США. До того, як створити легендарну треш-метал-групу Megadeth, грав в не менш культовій команді - Metallica. Артист не раз потрапляв у всілякі рейтинги та топи і на сьогоднішній день вважається одним з 100 кращих гітаристів світу. У 2017 році Megadeth на чолі з Дейвом були удостоєні премії "Греммі" за композицію "Dystopia".

Megadeth - Dystopia

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