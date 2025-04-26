Вокаліст "Хейтспіч" вперше розповів, чому пішов служити, і на яку посаду "полював"

Вокаліст гурту «Хейтспіч» Дмитро Однороженко, який добровільно вступив до лав ЗСУ , розкрив мотиви свого рішення. Нині він служить у 412 полку безпілотних систем NEMESIS і зазначає, що хотів піти саме на цю посаду.

"Спонтанно і водночас сплановано. Якщо я скажу, що я не планував - то це буде брехня. Якщо я скажу, що прям чітко планував в цьому році вступати до лав ЗСУ - це також буде трошки брехнею. Бо глобально на цей рік були плани: щось по музлу зробити, мали навіть за кордоном пограти концерти. Але в моменті з'явилася можливість доєднатися і займатися тим, чим я от прям для себе хотів би займатися, за чим я полював, скажімо так", - розповів артист.

За словами співака, він майже рік намагався "заскочити" на цю посаду в різних підрозділах. Але йому не вдавалося. І нещодавно "віконце відкрилось", тому Дмитро не вагався і пішов служити.

Вокаліст гурту "Хейтспіч" висловився про мобілізацію (скріншот)

"Це дронове ППО, перехоплення ударних безпілотних російських дронів", - пояснив Однороженко.

Також він розкрив власну мотивацію. Музикант хотів допомагати країні та відчував, що має це робити саме так.

"Це така для мене сентиментальна й особиста історія... Я з міста Суми і, знаєш, коли ти кожного вечора спілкуєшся з рідними, з друзями... І ти сидиш, а там буквально в "Діскорді" чутно, як у пацанів пролітає над їх хатою "Шахед" і ти кажеш: "Бережи себе, янгола-охоронця тобі". І я себе відчував дурником, якщо чесно", - зазначив артист.

"На початку 22-го я трошки допомагав з якимись рятувальними роботами, коли прилітало по Одесі. І коли ти можеш гасити пожежу - це добре, а ще краще, коли ти можеш зробити так, щоб цієї пожежі не сталося. Я думаю, що логіка якась глибинна, вона така трошки пафосна, але як є. Сьогодні я зараз в силах безпілотних систем 412 полк NEMESIS, якщо ще більш конкретно, то разом з паном Олександром Ярмаком", - також розповів він.