ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Воїни ЗСУ знищили ВОП окупантів на Донбасі та 7 найманців: відео штурму

Четвер 16 липня 2020 17:55
Воїни ЗСУ знищили ВОП окупантів на Донбасі та 7 найманців: відео штурму
ЗСУ на Донбасі ліквідували ВОП і 7 окупантів (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Штурм ворожої позиції на Донбасі показали на відео

На Донбасі українські військові ліквідували опорний пункт окупантів і завдали супротивнику великих втрат в живій силі. Були знищені 7 російських найманців і ще один отримав поранення.

Відео успішної операції штурму ворожого ВОПу опублікував Олександр Ведмідь у своєму Facebook.

Бійці штурмової групи ЗСУ "Ведмеді" атакували військовий опорний пункт на території, захопленій "ДНРівцями".

"7 - 200. 1 - 300. З нашої сторони без втрат і поранень. Дякую причетним", - йдеться у публікації.

Зауважується, що ролик штурму було знято в 2019-му.

За даними видання "Цензор.НЕТ", атака українських військових не є порушенням Мінських угод, оскільки здійснювалася в "сірій зоні", захопленої в той час російськими окупантами на Донбасі.

Відео: Бійці ЗСУ знищили опорний пункт окупантів на Донбасі та 7 найманців

Раніше повідомлялося, що в мережі з'явилося відео потужної "отвєточки" від ЗСУ на Донбасі по окупантах і знищення позиції мінометної, куди підвозили снаряди

Нагадаємо також, що нещодавно на Донбасі по окупантах завдали нищівних ударів, після чого бійці ЗСУ передали бойовикам письмовий привіт - записку.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Збройні сили УкраїниДонбасООС
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся