Воїни ЗСУ знищили ВОП окупантів на Донбасі та 7 найманців: відео штурму

ЗСУ на Донбасі ліквідували ВОП і 7 окупантів (колаж РБК-Україна)

Штурм ворожої позиції на Донбасі показали на відео

На Донбасі українські військові ліквідували опорний пункт окупантів і завдали супротивнику великих втрат в живій силі. Були знищені 7 російських найманців і ще один отримав поранення.

Відео успішної операції штурму ворожого ВОПу опублікував Олександр Ведмідь у своєму Facebook.

Бійці штурмової групи ЗСУ "Ведмеді" атакували військовий опорний пункт на території, захопленій "ДНРівцями".

"7 - 200. 1 - 300. З нашої сторони без втрат і поранень. Дякую причетним", - йдеться у публікації.

Зауважується, що ролик штурму було знято в 2019-му.

За даними видання "Цензор.НЕТ", атака українських військових не є порушенням Мінських угод, оскільки здійснювалася в "сірій зоні", захопленої в той час російськими окупантами на Донбасі.

Відео: Бійці ЗСУ знищили опорний пункт окупантів на Донбасі та 7 найманців

Раніше повідомлялося, що в мережі з'явилося відео потужної "отвєточки" від ЗСУ на Донбасі по окупантах і знищення позиції мінометної, куди підвозили снаряди

Нагадаємо також, що нещодавно на Донбасі по окупантах завдали нищівних ударів, після чого бійці ЗСУ передали бойовикам письмовий привіт - записку.