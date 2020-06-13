На Донбассе по оккупантам нанесли сокрушительные удары: передали привет (видео)

Военный ВСУ на Донбассе (фото: РБК-Украина)

Воины Королевской бригады уничтожили вражескую позицию на Светлодарской дуге из-за постоянных обстрелов

На Донбассе украинские военные нанесли оккупантам сокрушительный удар в ответ на постоянные обстрелы позиций ВСУ. Бойцы ликвидировали вражеское укрепление на Светлодарской дуге, блиндаж с СПГ и двух боевиков.

Об этом рассказали в 24 ОМБр имени короля Даниила на странице в Facebook.

Также в сети опубликовали видео про операцию нанесения боевикам "ответки", снятую в сюжете "Факты ICTV".

Военные ВСУ рассказали, что длительное время их позиции обстреливали вражеские снайперы, прикрываясь гранатометным огнем.

Вероятно, таким образом оккупанты пытались выманить бойцов под прицел.

После этого украинские военные были вынуждены нанести ответный удар и получили на это "добро" от командования.

Утихомиривал боевиков из станкового противотанкового гранатомета боец Владимир.

"Была уничтожена вражеская огневая точка. Пара выстрелов - прямо в цель... Ничего не осталось, сравняли с землей", - рассказал он.

Первый выстрел разнес укрепление противника, второй уничтожил блиндаж, где стоял СПГ. Оккупанты запаниковали и двое из них кинулись наутек, еще двоих наемников воины ликвидировали.

"Нанесли огневое поражение по позиции 2-20, и теперь мы так шутим, что у них позиция 2-200", - говорит боец ВСУ Сергей.

Уничтоженная позиция восстановлению уже не подлежит. На то место армейцы передали письменный привет - записку.

"Если вам дорога ваша жизнь, прекратите стрелять и провоцировать украинских военных", - прочитал воин и добавил, что это нужно для того, чтобы противник понимал - бойцы знают их позиции и где они находятся.

Видео: На Донбассе бойцы ВСУ уничтожили позицию оккупантов на Светлодарской дуге

Ранее мы писали о том, что в сети появилось видео, как украинские бойцы на Донбассе послали боевикам мощную "ответку".

Также сообщалось, что недавно на фронте на Донбассе украинские военные дали оккупантам достойный отпор в ответ на обстрелы и провокации - в сети появилось видео, снятое с беспилотника.

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Автор: Владимир Костырин