"Воины света" на украинском языке: военные моряки восхитили сеть исполнением песни

Военные моряки поразили украинцев исполнением песни "Воины света" на украинском языке. Песню Ляписа Трубецкого исполнил хор моряков на премьере фильма "Черкассы".

Присутствующие в зале кинотеатра поделились своими яркими впечатлениями от исполнения песни и фильма. Люди пишут в соцсетях, что испытали сильный восторг.

Некоторые люди в кинотеатре даже подпевали военным морякам. При этом пользователи сети отметили, что эта песня на украинском языке звучит даже лучше оригинала.

Видео в Twitter опубликовал пользователь с ником "Позивний Колим". Он также подчеркнул, что исполнение моряков поразило его до мурашек по коже.

Он также выложил продолжение.

Вот, что написали пользователи сети:

Я подпевал!!!

Спасибо, мы победим!

Клас, впервые слышу! Спасибо;

Супер!!! До слез;

Круто!

Гораздо лучше, чем на русском!!!

Скриншоты с Twitter

Стоит отметить, что действие фильма "Черкассы" основано на реальных событиях, которые происходили в Украине в 2014 году. После аннексии Крыма Россией украинский тральщик "Черкассы" оказался заблокирован в озере Донузлав. Выход в море был перекрыт затопленными российскими кораблями, но наши моряки не сдались.

Напомним, что бойцы ВСУ героически "зачистили" атаку врага. Военная операция помогла предупредить наступление боевиков.