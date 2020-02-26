"Воины света" українською мовою: військові моряки захопили мережу виконанням пісні

Військові моряки вразили українців виконанням пісні "Воины света" українською мовою. Пісню Ляпіса Трубецького виконав хор моряків на прем'єрі фільму "Черкаси".

Присутні в залі кінотеатру поділилися своїми яскравими враженнями від виконання пісні і фільму. Люди пишуть в соцмережах, що були в захваті.

Деякі люди в кінотеатрі навіть підспівували військовим морякам. При цьому користувачі мережі зазначили, що ця пісня українською мовою звучить навіть краще оригіналу.

Відео в Twitter опублікував користувач з ніком "Позивний Колим". Він також підкреслив, що виконання моряків вразило його до мурашок по шкірі.

Він також виклав продовження.

Ось, що написали користувачі мережі:

Я підспівував!!!

Спасибі, ми переможемо!

Клас, вперше чую! Спасибі;

Супер!!! До сліз;

Круто!

Набагато краще, ніж російською!!!

Скріншоти з Twitter

Варто зазначити, що дія фільму "Черкаси" заснована на реальних подіях, які відбувалися в Україні у 2014 році. Після анексії Криму Росією український тральщик "Черкаси" опинився заблокований в озері Донузлав. Вихід в море був перекритий затопленими російськими кораблями, але наші моряки не здалися.

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