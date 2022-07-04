Воинский учет женщин в Украине: какие профессии под него попадают и смогут ли они выехать за пределы Украины
Женщин на военный учет начнут ставить с 1 октября 2022 года. Уже утвержден перечень профессий женщин, которые станут военнообязанными.
Какие профессии попадают в этот список и смогут ли военнообязанные женщины покидать Украину, если военное положение продлят и после 1 октября - читайте в Styler ниже.
С какими профессиями женщин будут ставить на военный учет
Согласно Приказу Минобороны №313, где утвержден "Перечень специальностей и профессий, соответствующих военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет", с 1 октября 2022 года на учет будут ставить женщин с такими специальностями:
- Химия, химические технологии и инженерия, биология
- Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия
- Пищевые технологии, разработка производства и переработки продукции животноводства
- Стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения
- Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия
- Ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена
- Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика, деньги, банковское дело и страхование
- Издательство и полиграфия
- Государственная безопасность
- Транспортные технологии
- Строительство и гражданская инженерия, архитектура и мостостроение, геодезия и землеустройство
- Авиационный транспорт, авиационная и ракетно-космическая техника
- Электроника
- Журналистика, профессиональное образование (по специализации), специальное образование
- Психология, социология, политология, социальная работа, социальное обеспечение
- Железнодорожный транспорт
- Пожарная безопасность
Женщины, которые приобрели специальность, которые входят в перечень, должны быть взяты на учет военнообязанных с 1 октября 2022 года - согласно Приказу Минобороны №35 от 07.02.2022.
В нормах части 12 статьи 1 Закона Украины "О военной обязанности и военной службе" указано, что женщины, которые находятся на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время.
Запрет на выезд для военнообязанных женщин
По указу президента №64/2022 от 24 февраля 2022 года введено военное положение (продолжен указом президента №341/2022 от 17.05.2022) до 25 августа 2022 года и установлено ограничение для выезда лиц за пределы Украины военнообязанных лиц во время военного положения.
Если действие военного положения будет продлено и после 1 октября 2022 года, то ограничения на выезд будут распространяться и на женщин, которые будут взяты на военный учет.
Как объяснил советник главы МВД Виктор Андрусив в комментарии для УНИАН, военнообязанным женщинам не будут запрещать выезжать на границу.
"Я думаю, что ограничений для перемещения женщин не будет. Конечно, некоторые женщины и сейчас должны быть на воинском учете, если мы говорим о чрезвычайно редких профессиях - медики и другие", - сказал Андрусив.
Он добавил, что в Верховной Раде могут принимать различные решения, но скорее всего запрет для женщин вводить не будут.
Кто сможет выезжать за пределы Украины:
- Женщины и мужчины, на содержании которых находится трое и больше детей в возрасте до 18 лет
- женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет
- женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет
- женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания
- женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;
- усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет
- работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
- соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования.
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