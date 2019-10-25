Была воином: 40-летняя паралимпийская чемпионка добровольно ушла из жизни (фото)

Известная бельгийская легкоатлетка и чемпион Паралимпийских игр-2012 Марике Верворт ушла из жизни с помощью эвтаназии. 40-летняя спортсменка страдала от неизлечимого прогрессирующего заболевания мышц, и в последнее время ее мучили постоянные боли и приступы эпилепсии. Об этом передает Tellerreport.

Четырехкратная чемпионка Большого шлема Ким Клейстерс назвала ее истинной чемпионкой и источником вдохновения, а глава Бельгийского паралимпийского комитета Анн д'Итерен призналась, что никогда не забудет смелость, с которой Верворт боролся с этой болезнью.

Марике Верворт (Фото: AFP / img.lemde.fr)

Спортсменка подписала документы о согласии на эвтаназию за четыре года до ее триумфа на Паралимпийских играх в Лондоне. 22 октября в бельгийском городе Дист она провела процедуру.

Уже в подростковом возрасте Верворт поставили диагноз неизлечимая болезнь, в результате которой она была вынуждена передвигаться в инвалидной коляске. Однако девушка не сдалась и добилась огромных успехов в спорте.

Марике Верворт (Фото: tellerreport.com)

В 2012 году легкоатлетка стала чемпионом лондонских паралимпийских игр по гонкам на колясках. Бельгийка стала лучшей на дистанции 100 метров, а на 200-м - финишировала второй, одновременно установив европейский рекорд (33,65 секунды). Четыре года спустя она успешно выступала на соревнованиях в Рио-де-Жанейро и получила еще одну серебряную, а также бронзовую медали.

После Паралимпийских игр в Бразилии Верворт неоднократно признавалась, что со временем ее состояние здоровья заметно ухудшилось. По ее словам, она продолжала усердно тренироваться, но каждый урок приносил сильную физическую боль.

"Для моего тела это слишком сложно. Тренировки приносят мне страдания... Перед каждой гонкой я много работаю... Я прилагаю все усилия, чтобы буквально выжать страх и все остальное", - говорила Верворт CNN в 2016 году.

Уже тогда она признала, что возможность эвтаназии очень успокоила ее и защитила от мыслей о самоубийстве. Стоит отметить, что эта процедура легальна в нескольких странах, включая Бельгию, Нидерланды, Люксембург, Канаду и Колумбию.

Марике рассказывала, что со временем начала относиться к смерти иначе, чем много лет назад.

Марике Верворт (Фото: DirkVE / Mariekevervoort2012)

"Я представляю это как операцию, после которой ты засыпаешь и больше никогда не просыпаешься. Это что-то спокойное для меня", - сказал спортсменка.

Несмотря на наличие вышеуказанных документов, после Паралимпийских игр 2016 года Верворт сказала, что у нее все еще достаточно оснований для жизни. Бельгийка призналась, что у нее все еще есть желание "наслаждаться жизнью", прыгать с парашютом и летать на истребителе F-16. Однако в 2017 году спортсменке стало заметно хуже. По ее словам, из-за сильнейших болей она спала не более 10 минут за ночь, а болеутоляющие практически не помогали.

За последние годы в СМИ почти не появлялись новости о состоянии Верворт, пока в сентябре 2019 года она не появилась на пассажирском сиденье Lamborghini Huracan. Как сказала сама Марике, ее последним желанием было водить машину по шоссе Золдер в бельгийском Лимбурге.

В спортивном мире новости о смерти Верворт были восприняты с глубокой печалью. Президент Паралимпийского комитета Бельгии Анн д'Итерен заявила, что она внесла огромный вклад в развитие спорта в Бельгии.

"Мы не забудем ни ошеломительные спортивные достижения Марике, ни ее мужество перед лицом болезни", - говорится в заявлении д'Итерен.

По словам генерального секретаря PCB Марка Верговена, Верворт помогла популяризировать как гонки на колясках, так и паралимпийские виды спорта в целом.

Четырехкратный победитель турнира Большого шлема по теннису Ким Клейстерс не остался в стороне. Знаменитая бельгийка призналась, что восхищалась своей соотечественницей.

Марике Верворт (Фото: tellerreport.com)

"Настоящий чемпион и источник вдохновения, но, прежде всего, красивая и душевная женщина. Для меня было большой честью встретиться с вами. Покойтесь с миром", - написал Клейстерс в Twitter.

Директор по связям с общественностью Международного олимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс также выразил соболезнование в связи с кончиной спортсменки: "Марике Верворт была воином. В 2014 году я обсуждал с ней возвращение в гонку после серьезного инцидента на соревнованиях в 2013 году, после чего врачи сказали ей, что она больше никогда не сможет выступать. "Я послала их к чертям! Я живу, чтобы соревноваться и соревнуюсь, чтобы жить. Я сказала, что вернусь, и я сделала это", - сказал Спенс.