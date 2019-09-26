ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Италии эвтаназию признали допустимой

Новости » В мире    26.09.2019 - 15:42
В Италии эвтаназию признали допустимой
Иллюстративное фото (AFP)

Содействие в совершении самоубийства смертельно больному человеку не всегда преступление

Конституционный суд Италии постановил, что содействие в совершении самоубийства людям, которые неизлечимо больны и испытывают "невыносимые страдания", не всегда является преступлением. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

Теперь ожидается, что парламент Италии вынесет этот вопрос на обсуждение. Это случилось после того, как в Милане состоялся суд над активистом Марко Каппато, который помог смертельно больному человеку умереть в Швейцарии.

"Любой, кто способствует суицидальному намерению пациента с необратимой патологией, которого поддерживают в живых с помощью методов жизнеобеспечения, не должен быть наказан при определенных условиях", - говорится в постановлении суда.

Отмечается, что Каппато отвез 40-летнего Фабиано Антониани в Швейцарию в феврале 2017 года, где ему помогли умереть. Он страдал тетраплегией (паралич всех четырех конечностей).

Также сообщается, что итальянская епископская конференция уже выразила свое "недовольство и отдаленность" от решения суда, сославшись на Папу Франциска, который ранее выступил против самоубийства и эвтаназии.

Отметим, сейчас помощь или подстрекательство к самоубийству в Италии наказывается тюремным заключением на срок от 5 до 12 лет.

Напомним, В Италии за непредумышленное убийство будут судить офицеров, причастных к гибели 260 мигрантов, которые утонули вблизи итальянского острова Лампедуза.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на северо-востоке Италии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе.

В Италии произошел взрыв на НПЗ В Италии будут судить офицеров, причастных к гибели 260 мигрантов
Новости Украины Италияянтарь
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь