Воїн ВСУ з позивним "Моряк" загинув в страшному ДТП: усі подробиці

Військовий ВСУ Анатолій Редько трагічно загинув у ДТП (фото: колаж РБК-Україна)

Аварія обірвала життя українського воїна, який їхав на могилу товариша

Військовий ВСУ Анатолій Редько з позивним "Моряк" загинув у ДТП біля села Лазещина Закарпатської області. Він їхав в автобусі "Івано-Франківськ - Мукачево", водій якого не впорався з керуванням і перекинувся. Анатолій загинув миттєво. Про це йдеться в групі 93-ї бригади Холодний Яр у Facebook.

Військовослужбовець пройшов запеклі бої в Пісках, був взводним під керівництвом ротного Володимира Цирика з позивним "Оса". Анатолій їхав на могилу свого побратима Володимира разом з його мамою.

Військовий ВСУ Анатолій Редько трагічно загинув у ДТП (фото: facebook.com/93OMBr)

"Він завжди мріяв мати вишиванку. Тепер він її має, і вже ніколи з себе не зніме. Чоловік, якого любили всі - бійці, командири, а він намагався їм бути батьком", - написала подруга Анатолія.

Завтра друзі і побратими Анатолія хочуть зустріти його при в'їзді в Київ по Житомирській трасі на КП Сосновий бір. Зустріч організовує волонтер і подруга "Моряка" Раїса Шматко. Час зустрічі вона повідомить пізніше на своїй сторінці в Facebook.

Військовий ВСУ Анатолій Редько трагічно загинув у ДТП (фото: facebook.com/93OMBr)

"Він був справжнім воїном, щирим українцем, якому слова "Україна понад усе" були святими. Його везуть наші побратими, і в кожному місті його зустрічатимуть. Київ, підтримай нас! Дорогий наш Толя, Моряк наш рідний, як же ми тепер без тебе" - сумує Раїса.

Військовий ВСУ Анатолій Редько трагічно загинув у ДТП (фото: facebook.com/93OMBr)

Користувачі мережі також прокоментували цю трагедію.

Які добрі очі, яка ніжна посмішка, скільки доброти і краси!!! Господи, прийми його душу в Своє Царство!!! Вічна Пам'ять!

Герої не вмирають;

Співчуваю;

Пройшов пекло... Вічна пам'ять;

Скріншот с Facebook

Нагадаємо, що в лікарні у Дніпрі помер тяжко поранений воїн Роман Досяк з села Ліщин Львівської області.

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