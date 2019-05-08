Я тоже воевал: водитель маршрутки взял пассажиров в заложники

В Запорожье водитель маршрутки после конфликта из-за льготников, взял в заложники пассажиров и уехал в неизвестном направлении. Об инциденте рассказали в сообществе "Типичное Запорожье" в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел на маршруте №58 во вторник, 7 мая. Пассажир маршрутки Светлана Лупинович рассказала, что когда села в транспорт, то оказалась свидетелем скандала между водителем и старенькой бабушки с палкой. Старушка оправдывалась, почему не платит за проезд, на что водитель в ответ говорит ей обидные слова: "вы тут уже третья", "вы тут все инвалиды".

Одна из пассажирок не выдерживает и оплачивает проезд старушки, но водитель продолжает обзывать пассажиров. Народ начинает возмущаться и отвечать водителю, на что тот останавливает транспорт, выходит из него, открывает капот и сообщает, что никуда не поедет, так как поломался.

После того, как все пассажиры вышли, в салоне осталась Светлана Лупинович, старенькая бабушка и еще один пассажир по имени Андрей.

"Пассажиры выходят, остаюсь я, бабуся и пан Андрей, который требовал от водителя придерживаться правил поведения. Водитель везет нас на конечную остановку, по дороге я вызываю 102. Описываю ситуацию и говорю, что водитель везет нас в неизвестном направлении. Вызов приняли. Стоим на отстое, он копается в машине и усмехаясь-нагловато заявляет: "Плевать я хотел на вашу полицию", - рассказала пассажирка.

Водитель взял пассажиров в заложники (facebook.com/lupinovych)

После этого она позвонила начальнику Запорожградтранс Вербе Юрию Владленовичу, который также не отреагировал на инцидент и пообещал водителю сделать выговор.

"В это время полиция так и не приехала. Бабушке стало плохо. Дала ей таблетку. Водитель везет нас в направлении Металлургов. Я снова звоню в полицию. "Да, мы знаем. Вызов ваш приняли". Потом было еще два звонка с моего телефона и с телефона Андрея. Была попытка водителя высадить нас на Металлургов. Мы не вышли уже принципиально, ждали наряд полиции", - добавила женщина.

После этого водитель снова везет их не по своему маршруту и Лупинович снова позвонила в полицию.

"Я снова звоню 102, пытаясь хотя бы на мосту остановить этот беспредел. Говорю, мы заложники, нас везут неизвестно куда. Хорошо, вызов принято. Конечно, что никто не остановил эту маршрутку. А он смеется и говорит: "Полиция не приедет. Ненавижу украинцев. Вы хохлы норовите на халяву везде пролезть. Воевали они. АТО. Я тоже воевал, в Афгане. Я людей убивал. Мне не страшно убивать. Работать надо. Я на пенсии и работаю. Я смолоду о пенсии думал. А они тут", - процитировала слова водителя Лупинович.

Она рассказала, что через час ей позвонили из полиции и поинтересовались, где они находятся. После этого они пообещали, что ближайший патруль проведет с водителем профилактическую беседу.

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